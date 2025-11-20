Буданов назвав заповітну мрію Путіна: яке головне бажання диктатора РФ

Розмова Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна про подовження тривалості життя, яка пролунала на військовому параді в Пекіні, вкотре показала одвічної мрії диктаторів. Однак керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що прагнення Путіна до вічного життя не буде реалізоване.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кирил Буданов в інтерв’ю "24 каналу" прокоментував розмову Путіна та Сі щодо можливості безсмертя людей, яке може бути досягнуто завдяки сучасним технологіям. За його словами, прагнення російського диктатора до безсмертя не є винятком, адже це характерна риса всіх автократичних лідерів, які хочуть утримувати владу вічно.

"Усі вони над цим працювали, але, як показує історія, нікому це не допомогло – з різних причин, але просто не допомогло. Ще раз кажу: це неможливо. Бог створив нас такими – ми всі помремо. Усі ми маємо це пам'ятати. Той, хто хоче жити вічно, просто не зможе цього досягти", – сказав Буданов.

Буданов також висловив думку щодо майбутнього Росії у разі смерті Путіна. На його переконання, смерть російського диктатора не означатиме докорінної зміни політичного курсу держави.

"Якщо ви саме війну проти України берете, тут може бути що завгодно. Але більше ні, ніж так, щодо змін. А що стосується загальної позиції Російської Федерації, її політики – нічого не зміниться. Вони в цьому плані системні хлопці. Вони все в себе побудували", — пояснює Буданов.

За його словами, смерть Путіна лише призведе до певного перерозподілу впливу та грошей, однак загальний курс розвитку Росії залишиться без змін.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у вересні, перед початком параду в Пекіні, Путін і Сі Цзіньпін говорили про біотехнології, які, на думку російського диктатора, можуть дозволити людині "жити до 150 років" або досягти безсмертя.

Також "Коментарі" писали, що Путіну доповіли про можливість досягнути безсмертя через 7 років.