Буданов назвав заповітну мрію Путіна: яке головне бажання диктатора РФ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Розмова Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна про подовження тривалості життя, яка пролунала на військовому параді в Пекіні, вкотре показала одвічної мрії диктаторів. Однак керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що прагнення Путіна до вічного життя не буде реалізоване.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Кирил Буданов в інтерв’ю "24 каналу" прокоментував розмову Путіна та Сі щодо можливості безсмертя людей, яке може бути досягнуто завдяки сучасним технологіям. За його словами, прагнення російського диктатора до безсмертя не є винятком, адже це характерна риса всіх автократичних лідерів, які хочуть утримувати владу вічно.
Буданов також висловив думку щодо майбутнього Росії у разі смерті Путіна. На його переконання, смерть російського диктатора не означатиме докорінної зміни політичного курсу держави.
За його словами, смерть Путіна лише призведе до певного перерозподілу впливу та грошей, однак загальний курс розвитку Росії залишиться без змін.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у вересні, перед початком параду в Пекіні, Путін і Сі Цзіньпін говорили про біотехнології, які, на думку російського диктатора, можуть дозволити людині "жити до 150 років" або досягти безсмертя.
Також "Коментарі" писали, що Путіну доповіли про можливість досягнути безсмертя через 7 років.