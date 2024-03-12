Буданов предупредил Зеленского: к чему готовится Путин сразу после выборов

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Кравцев Сергей
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских "выборов" в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном обращении к украинцам заявил президент Украины Владимира Зеленского.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По словам главы государства, общей задачей мира является необходимость сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны.
Стоит отметить, что в интервью BFM TV президент заявил, что несмотря ан все сложности, которые возникли и Украины из-за нехватки снарядов, украинским воинам удалось остановить продвижение российских оккупантов. Ситуация на фронте стала намного лучш.
Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.
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