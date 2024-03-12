Буданов предупредил Зеленского: к чему готовится Путин сразу после выборов

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских "выборов" в РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем традиционном обращении к украинцам заявил президент Украины Владимира Зеленского.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего военные планы России. Не только против нашего государства — против других народов тоже", — говорится в заявлении.

По словам главы государства, общей задачей мира является необходимость сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны.

"Возможно, он усилит мобилизацию — после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься — каждый лидер. Спасибо всем, кто помогает", — добавил президент.

Стоит отметить, что в интервью BFM TV президент заявил, что несмотря ан все сложности, которые возникли и Украины из-за нехватки снарядов, украинским воинам удалось остановить продвижение российских оккупантов. Ситуация на фронте стала намного лучш.

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