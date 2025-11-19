logo

Буданов рассказал о двойниках Путина: как их использует глава Кремля

Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что у Путина несколько двойников, которых Кремль использует из-за опасности и для экономии времени.

19 ноября 2025, 19:20
Slava Kot

Несмотря на ненадежные конспирологические теории о двойниках российского диктатора Владимира Путина, эту информацию подтверждают в украинской разведке. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что дубликаты Путина выполняют сразу несколько функций.

Буданов рассказал о двойниках Путина: как их использует глава Кремля

Путин использует двойников. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов во время интервью "24 Каналу" получил вопрос, продолжает ли Владимир Путин использовать двойников. Как пояснил глава ГУР, у российского диктатора действительно есть двойники, которых он постоянно использует, что не сложно обнаружить.

"На месте. Там доходило до абсурда, когда официальные мероприятия с участием первого лица государства проходили, условно говоря, в Москве и на Дальнем Востоке с разницей в пол часа. Все понимают, что это физически просто невозможно сделать. Но никого это не останавливало", — сказал Буданов.

Руководитель ГУР объяснил, что двойники Путина используются в качестве инструмента для уменьшения рисков. Если есть угроза теракта или инцидента, Кремль может подставить дубликата вместо самого Путина.

"Для того и нужны двойники, чтобы экономить время лидеру, чтобы там где опасно, лучше уж двойником рискнуть. Много есть причин", — добавил Буданов.

Представитель ГУР Андрей Юсов в 2023 году заявлял, что украинская разведка идентифицировала по меньшей мере трех двойников Путина. Различия между ними проявляются в физиологических чертах, поведении охраны и протокольных деталях. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии привели доказательства существования двойников Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин мог использовать двойника на встрече со Стивом Виткоффом и Александром Лукашенко.



