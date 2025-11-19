logo_ukra

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Буданов розповів про двійників Путіна: як їх використовує очільник Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов розповів про двійників Путіна: як їх використовує очільник Кремля

Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що Путін має кількох двійників, яких Кремль використовує через небезпеку та для економії часу.

19 листопада 2025, 19:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Попри існування ненадійних конспірологічних теорій про двійників російського диктатора Володимира Путіна, цю інформацію підтверджують в українській розвідці. Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що дублікати Путіна виконують одразу кілька функцій.

Буданов розповів про двійників Путіна: як їх використовує очільник Кремля

Путін використовує двійників. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов під час інтерв'ю "24 Каналу" отримав питання, чи продовжує Володимир Путін використовувати двійників. Як пояснив очільник ГУР, російський диктатор справді має двійників, яких він постійно використовує, що не складно виявити.

"На місці. Там доходило до абсурду, коли офіційні заходи за участю першої особи держави проходили, умовно кажучи, у Москві та на Далекому Сході з різницею у пів години. Усі ж розуміють, що це фізично просто неможливо зробити. Але нікого це не зупиняло", — сказав Буданов.

Керівник ГУР пояснив, що двійники Путіна використовуються як інструмент для зменшення ризиків. Якщо є загроза теракту чи інциденту, Кремль може "підставити" дубліката замість самого Путіна. 

"Для того й потрібні двійники, щоб економити час лідеру, щоб там де небезпечно, то краще вже двійником ризикнути. Багато є причин", — додав Буданов.

Представник ГУР Андрій Юсов у 2023 році заявляв, що українська розвідка ідентифікувала щонайменше трьох двійників Путіна. Відмінності між ними проявляються у фізіологічних рисах, поведінці охорони та протокольних деталях. Саме ці спостереження допомогли фахівцям визначити, що Кремль систематично використовує двійників диктатора.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Японії навели докази існування двійників Путіна.

Також "Коментарі" писали, що Путін міг використати двійника на зустрічі зі Стівом Віткоффом та Олександром Лукашенком.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://24tv.ua/tse-naykrivavisha-viyna-eksklyuzivne-intervyu-kirilom-budanovim_n2955215
Теги:

Новини

Всі новини