Буданов розповів про двійників Путіна: як їх використовує очільник Кремля

Попри існування ненадійних конспірологічних теорій про двійників російського диктатора Володимира Путіна, цю інформацію підтверджують в українській розвідці. Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що дублікати Путіна виконують одразу кілька функцій.

Путін використовує двійників. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов під час інтерв'ю "24 Каналу" отримав питання, чи продовжує Володимир Путін використовувати двійників. Як пояснив очільник ГУР, російський диктатор справді має двійників, яких він постійно використовує, що не складно виявити.

"На місці. Там доходило до абсурду, коли офіційні заходи за участю першої особи держави проходили, умовно кажучи, у Москві та на Далекому Сході з різницею у пів години. Усі ж розуміють, що це фізично просто неможливо зробити. Але нікого це не зупиняло", — сказав Буданов.

Керівник ГУР пояснив, що двійники Путіна використовуються як інструмент для зменшення ризиків. Якщо є загроза теракту чи інциденту, Кремль може "підставити" дубліката замість самого Путіна.

"Для того й потрібні двійники, щоб економити час лідеру, щоб там де небезпечно, то краще вже двійником ризикнути. Багато є причин", — додав Буданов.

Представник ГУР Андрій Юсов у 2023 році заявляв, що українська розвідка ідентифікувала щонайменше трьох двійників Путіна. Відмінності між ними проявляються у фізіологічних рисах, поведінці охорони та протокольних деталях. Саме ці спостереження допомогли фахівцям визначити, що Кремль систематично використовує двійників диктатора.

