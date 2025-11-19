Буданов розповів про двійників Путіна: як їх використовує очільник Кремля

Рубрики
Попри існування ненадійних конспірологічних теорій про двійників російського диктатора Володимира Путіна, цю інформацію підтверджують в українській розвідці. Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що дублікати Путіна виконують одразу кілька функцій.
Путін використовує двійників. Фото з відкритих джерел
Кирило Буданов під час інтерв'ю "24 Каналу" отримав питання, чи продовжує Володимир Путін використовувати двійників. Як пояснив очільник ГУР, російський диктатор справді має двійників, яких він постійно використовує, що не складно виявити.
Керівник ГУР пояснив, що двійники Путіна використовуються як інструмент для зменшення ризиків. Якщо є загроза теракту чи інциденту, Кремль може "підставити" дубліката замість самого Путіна.
Представник ГУР Андрій Юсов у 2023 році заявляв, що українська розвідка ідентифікувала щонайменше трьох двійників Путіна. Відмінності між ними проявляються у фізіологічних рисах, поведінці охорони та протокольних деталях. Саме ці спостереження допомогли фахівцям визначити, що Кремль систематично використовує двійників диктатора.
