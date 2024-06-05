"Будем гораздо жестче": в России пригрозили оккупацией и уничтожением немецких городов

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что выход советских сил из Берлина после окончания Второй мировой войны стал ошибкой. По его словам, Россия будет "гораздо жестче" в оккупации Германии, чем во время войны в Украине и "все снесет".
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
Владимир Соловьев в эфире своего пропагандистского шоу истерически реагирует на заявления немецких политиков, в том числе и Олафа Шольца, позволивших Украине бить по территории России западным оружием. Российский пропагандист пригрозил входом российских войск и оккупацией.
На этом угрозы российского пропагандиста не закончились. Соловьев показал видео на котором зафиксированы руины Волчанска из-за российской агрессии и заявил, что Россия с Германией будет "гораздо жестче" чем на войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, что произойдет, если западное оружие собьет российский самолет в воздушной зоне РФ.
Также "Комментарии" писали об истерике российской пропагандистки Ольги Скабеевой из-за разрешения Украине от Запада бить ее оружием по России.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!