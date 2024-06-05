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"Будем гораздо жестче": в России пригрозили оккупацией и уничтожением немецких городов

Владимир Соловьев истерически угрожает уничтожением Берлина и оккупацией Германии за разрешение Украине бить по России западным оружием.

сегодня, 12:02
Автор:
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Slava Kot
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Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что выход советских сил из Берлина после окончания Второй мировой войны стал ошибкой. По его словам, Россия будет "гораздо жестче" в оккупации Германии, чем во время войны в Украине и "все снесет".

"Будем гораздо жестче": в России пригрозили оккупацией и уничтожением немецких городов

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев в эфире своего пропагандистского шоу истерически реагирует на заявления немецких политиков, в том числе и Олафа Шольца, позволивших Украине бить по территории России западным оружием. Российский пропагандист пригрозил входом российских войск и оккупацией.

"Немцы получили ту войну, которую просили. Но Сталин их простил. Это была ошибка, как теперь видим. Видим, что самый неблагодарный из всех – это политический класс Германии. Они хотят, чтобы снова русский солдат вошел в Берлин. Если мы туда снова войдем, мы больше оттуда не выйдем", — заявил Соловьев.

На этом угрозы российского пропагандиста не закончились. Соловьев показал видео на котором зафиксированы руины Волчанска из-за российской агрессии и заявил, что Россия с Германией будет "гораздо жестче" чем на войне в Украине.

"Сейчас DW (немецкое издание) показывает, как горит Волчанск, и они в ужасе от этого. Вот они показывают Волчанск, интенсивность боев, северная часть города практически полностью уничтожена. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии, только к ним мы будем гораздо жестче — мы просто все снесем", — сказал Соловьев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии объяснили, что произойдет, если западное оружие собьет российский самолет в воздушной зоне РФ.

Также "Комментарии" писали об истерике российской пропагандистки Ольги Скабеевой из-за разрешения Украине от Запада бить ее оружием по России.




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