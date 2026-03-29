"Будем вынуждены это сделать": в России угрожают "местью" одной стране за помощь Украине

В России заявили о возможных "ответных мерах", если Южная Корея решит передать Украине летальное оружие. Таким образом, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отреагировал на возможность корейской помощи для Украины.

Как пишет агентство Yonhap, Андрей Руденко заявил, что Москва уже неоднократно через разные дипломатические каналы предупреждала Сеул о "недопустимости" поставок оружия Украине.

"В противном случае двусторонние отношения между Россией и Южной Кореей могут серьезно пострадать, и мы будем вынуждены прибегнуть к ответным мерам. Я надеюсь, что мы не будем вынуждены этого делать", — сказал российский дипломат.

Южная Корея воздерживается от поставок летального вооружения Украине. С начала полномасштабного вторжения России Сеул оказывал Киеву преимущественно гуманитарную и нелетальную помощь.

Однако в конце февраля 2026 года власти Южной Кореи сообщили о консультациях с НАТО относительно новых форматов поддержки Украины. Среди вариантов рассматривается участие в программе PURL, предусматривающей совместные закупки вооружения для украинской армии. В Москве на эти сигналы отреагировали резко. Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что в случае присоединения Сеула к соответствующей инициативе Россия может воспользоваться "правом на месть" и применить другие меры.

Несмотря на это, Yonhap пишет, что в случае участия в международной программе помощи Украине Южная Корея может ограничиться закупкой нелетального оборудования, не передавая непосредственно боевое оружие.

