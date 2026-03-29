"Будемо змушені це зробити": у Росії погрожують "помстою" одній країні за допомогу Україні

У Росії заявили про можливі "заходи у відповідь", якщо Південна Корея вирішить передати Україні летальну зброю. Таким чином заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко відреагував на можливість корейської допомоги для України.

Андрій Руденко. Фото з відкритих джерел

Як пише агентство Yonhap, Андрій Руденко заявив, що Москва вже неодноразово через різні дипломатичні канали попереджала Сеул про "неприпустимість" постачання зброї Україні.

"В іншому разі двосторонні відносини між Росією і Південною Кореєю можуть серйозно постраждати, і ми будемо змушені вдатися до заходів у відповідь. Я сподіваюся, що ми не будемо змушені цього робити", — сказав російський дипломат.

Наразі Південна Корея утримується від постачання летального озброєння Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Сеул надавав Києву переважно гуманітарну та нелетальну допомогу.

Однак наприкінці лютого 2026 року влада Південної Кореї повідомила про консультації з НАТО щодо нових форматів підтримки України. Серед варіантів розглядається участь у програмі PURL, яка передбачає спільні закупівлі озброєння для української армії. У Москві на ці сигнали відреагували різко. Речниця МЗС Росії Марія Захарова раніше заявила, що в разі приєднання Сеула до відповідної ініціативи Росія може скористатися "правом на помсту" та застосувати інші заходи.

Попри це, Yonhap пише, що у разі участі в міжнародній програмі допомоги Українi Південна Корея може обмежитися закупівлею нелетального обладнання, не передаючи безпосередньо бойову зброю.

