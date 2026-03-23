Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час чергового засідання озвучив низку традиційних для Кремля звинувачень на адресу України та європейських держав. Дипломат країни-агресорки стверджує, що ситуація навколо конфлікту незабаром трансформується, а умови припинення вогню для української сторони стануть жорсткішими.

"Київський режим невдовзі зіткнеться з новими умовами врегулювання конфлікту", — заявив Небензя, натякаючи на зміну позиції Москви.

Крім того, представник РФ звинуватив країни Європи у подвійних стандартах, стверджуючи, що вони свідомо ігнорують дії ЗСУ. За його словами, європейські лідери "одноголосно закривають очі на всі злочини" та намагаються "заткнути роти всім, хто доносить правду".

Окремо Небензя зупинився на питанні енергетики, назвавши перекриття нафтопроводу "Дружба" енергетичним шантажем, на який Захід нібито відповідає мовчанням. Також він знову підняв тему підриву "Північних потоків", висловивши невдоволення тим, що Рада Безпеки ООН досі не винесла засудження за ці події.

Щодо внутрішньої ситуації в Україні, російський дипломат вдався до особистих випадів на адресу президента Володимира Зеленського. Він заявив, що очільник держави замість інтересів народу "намагається нагадати про свою корисність західним кураторам".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із очільником ГУР Олегом Іващенком, за підсумками якої повідомив про критичні дані щодо військової активності агресора. Головними темами доповіді стали міжнародна співпраця РФ із режимом Ірану, маніпуляції на полі бою та розширення інфраструктури для безпілотників.

Глава держави пояснив, що окупанти планують "використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання... у переговорному процесі". Також розвідка виявила наміри РФ масштабувати мережу наземних пунктів управління дронами дальньої дії. Окрім тимчасово окупованих територій України, загарбники збираються розгорнути чотири такі станції в Білорусі. "Будемо реагувати відповідно", — запевнив Зеленський.