Будет ли российская делегация на заседании Совета мира Трампа: в МИД РФ дали ответ

Россия не планирует направлять делегацию на первое заседание "Совета мира", созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

"Россия не будет представлена на заседании Совета мира", – отметила пресс-секретарь МИД России.

Также Мария Захарова добавила, что формирование позиции Москвы по этой структуре еще продолжается.

Накануне главный рупор Кремля Дмитрий Песков также говорил российским медиа, что участие главы Кремля в этом мероприятии не запланировано.

По данным СМИ, первое заседание органа, созданного по инициативе Трампа как площадка для урегулирования международных конфликтов, запланировано на 19 февраля в Вашингтоне.

Официальный Вашингтон хочет использовать эту встречу, чтобы продвинуть реализацию второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и собрать средства для восстановления.

"Это будет первая встреча Совета мира и конференция по сбору средств для восстановления Газа", – сказал американский чиновник.

Планы по саммиту находятся на начальной стадии и могут измениться.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон заявил, что правительство страны решило не присоединяться к инициированному президентом США Дональдом Трампом Совету мира.



