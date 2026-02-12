Чи буде російська делегація на засіданні Ради миру Трампа: у МЗС РФ дали відповідь

Росія не планує направляти делегацію на перше засідання "Ради світу", створеного з ініціативи президента США Дональда Трампа. Як передає портал "Коментарі", про це повідомила речник МЗС РФ Марія Захарова.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

"Росію не буде представлено на засіданні Ради миру", — зазначила прес-секретар МЗС Росії.

Також Марія Захарова додала, що формування позиції Москви щодо цієї структури ще триває.

Напередодні головний рупор Кремля Дмитро Пєсков також говорив російським медіа, що участі глави Кремля у цьому заході не заплановано.

За даними ЗМІ, перше засідання органу, створеного з ініціативи Трампа як майданчик для врегулювання міжнародних конфліктів, заплановане на 19 лютого у Вашингтоні.

Офіційний Вашингтон хоче використати цю зустріч, щоб просунути реалізацію другої фази угоди про припинення вогню в Газі та зібрати кошти на відновлення.

"Це буде перша зустріч Ради миру та конференція зі збору коштів для відновлення Газу", – сказав американський чиновник.

Плани щодо саміту знаходяться на початковій стадії і можуть змінитися.

Також видання "Коментарі" повідомляло – прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що уряд країни вирішив не приєднуватися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом Ради світу.



