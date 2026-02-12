logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Чи буде російська делегація на засіданні Ради миру Трампа: у МЗС РФ дали відповідь
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи буде російська делегація на засіданні Ради миру Трампа: у МЗС РФ дали відповідь

Марія Захарова уточнила, що формування позиції Москви щодо самої структури ще триває.

12 лютого 2026, 12:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія не планує направляти делегацію на перше засідання "Ради світу", створеного з ініціативи президента США Дональда Трампа. Як передає портал "Коментарі", про це повідомила речник МЗС РФ Марія Захарова.

Чи буде російська делегація на засіданні Ради миру Трампа: у МЗС РФ дали відповідь

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

"Росію не буде представлено на засіданні Ради миру", — зазначила прес-секретар МЗС Росії.

Також Марія Захарова додала, що формування позиції Москви щодо цієї структури ще триває.

Напередодні головний рупор Кремля Дмитро Пєсков також говорив російським медіа, що участі глави Кремля у цьому заході не заплановано.

За даними ЗМІ, перше засідання органу, створеного з ініціативи Трампа як майданчик для врегулювання міжнародних конфліктів, заплановане на 19 лютого у Вашингтоні.  

Читайте також на порталі "Коментарі" — Білий дім має намір провести 19 лютого зустріч лідерів Ради світу Дональда Трампа. Про це агентству Axios стало відомо від американського чиновника та дипломатів із чотирьох країн.

Офіційний Вашингтон хоче використати цю зустріч, щоб просунути реалізацію другої фази угоди про припинення вогню в Газі та зібрати кошти на відновлення.

"Це буде перша зустріч Ради миру та конференція зі збору коштів для відновлення Газу", – сказав американський чиновник.

Плани щодо саміту знаходяться на початковій стадії і можуть змінитися.                                            

Також видання "Коментарі" повідомляло – прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон заявив, що уряд країни вирішив не приєднуватися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом Ради світу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини