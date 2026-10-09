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Будет ли саммит Путина, Трампа и Си: в Кремле сделали неоднозначное заявление

Москва пока не подготовила предложения по повестке возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая

9 октября 2026, 08:38
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Кравцев Сергей

В Кремле пока не определились с повесткой возможного трехстороннего саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Кроме того, Москва и Вашингтон еще не согласовали дату телефонного разговора российского и американского президентов. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА "Новости".

Будет ли саммит Путина, Трампа и Си: в Кремле сделали неоднозначное заявление

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, российская сторона пока не выдвигает конкретных идей относительно тем, которые могли бы обсуждаться на встрече трех лидеров. Таким образом, несмотря на периодически возникающие разговоры о возможном контакте Москвы, Вашингтона и Пекина на высшем уровне, конкретные параметры такого мероприятия остаются неясными.

Не определены и сроки следующего телефонного разговора Путина и Трампа. Песков сообщил, что стороны пока не договорились, когда именно он состоится. При этом подробностей о возможной повестке разговора представитель Кремля не привел.

Отсутствие согласованной даты не означает, что контакт отменен: речь идет именно о том, что время разговора пока не определено. Аналогично, заявление об отсутствии российских предложений по повестке не подтверждает, что идея трехстороннего саммита окончательно снята с обсуждения.

Потенциальная встреча лидеров России, США и Китая могла бы затронуть вопросы международной безопасности, отношений между крупнейшими державами и войны России против Украины. Однако на данный момент официально подтвержденных договоренностей о проведении такого саммита нет.

Заявление Пескова оставляет открытым главный вопрос: идет ли речь о предварительном обсуждении дипломатических контактов или стороны пока не приблизились даже к согласованию базовых условий будущих переговоров. Пока Москва не называет ни конкретных сроков, ни сформированной повестки возможной встречи.

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