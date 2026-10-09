Чи буде саміт Путіна, Трампа та Сі: у Кремлі зробили неоднозначну заяву

У Кремлі поки не визначилися з порядком денним можливого тристороннього саміту Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Крім того, Москва та Вашингтон ще не погодили дату телефонної розмови російського та американського президентів. Про це заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, якого цитує РИА "Новости".

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, російська сторона поки що не висуває конкретних ідей щодо тих, які могли б обговорюватись на зустрічі трьох лідерів. Таким чином, незважаючи на періодичні розмови про можливий контакт Москви, Вашингтона і Пекіна на вищому рівні, конкретні параметри такого заходу залишаються неясними.

Не визначено і термінів наступної телефонної розмови Путіна та Трампа. Пєсков повідомив, що сторони поки що не домовилися, коли саме він відбудеться. При цьому подробиць про можливий порядок денний розмови представник Кремля не навів.

Відсутність узгодженої дати не означає, що контакт скасовано: йдеться саме про те, що час розмови наразі не визначено. Аналогічно, заява про відсутність російських пропозицій на порядку денному не підтверджує, що ідея тристороннього саміту остаточно знята з обговорення.

Потенційна зустріч лідерів Росії, США та Китаю могла б торкнутися питань міжнародної безпеки, відносин між найбільшими державами та війни Росії проти України. Проте наразі офіційно підтверджених домовленостей щодо проведення такого саміту немає.

Заява Пєскова залишає відкритим головне питання: чи йдеться про попереднє обговорення дипломатичних контактів чи сторони поки що не наблизилися навіть до погодження базових умов майбутніх переговорів. Поки що Москва не називає ні конкретних термінів, ні сформованого порядку денного можливої зустрічі.

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