Будет ли встреча Путина, Трампа и Зеленского на саммите G20: в Кремле ответили

Российский диктатор Владимир Путин не будет участвовать в нынешнем саммите G20, который состоится в конце ноября в Южно-Африканской Республике. Таким образом, возможная встреча между Путиным, президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что лидеры США, России и Украины могли бы встретиться на полях саммита G20 в Йоханнесбурге, чтобы обсудить вопросы глобальной безопасности и войны в Украине.

Однако в Кремле был обнародован список российской делегации на саммит G20, которую возглавит заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. В состав делегации также войдут несколько чиновников среднего уровня, являющихся представителями Министерства иностранных дел и Министерства финансов России.

Состав делегации России на саммит G20

Таким образом Кремль фактически ответил на возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского в ЮАР, ведь российский диктатор не планирует ехать на саммит G20.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях. Вместо Путина на предыдущих саммитах G20 был представлен глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако в этот раз Лавров тоже не будет на саммите G20 в Южной Африке.

