Чи буде зустріч Путіна, Трампа та Зеленського на саміті G20: у Кремлі дали відповідь
Чи буде зустріч Путіна, Трампа та Зеленського на саміті G20: у Кремлі дали відповідь

Кремль офіційно заявив, що Путін не братиме участі в саміті G20 у ПАР. Зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським не відбудеться.

4 листопада 2025, 17:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у цьогорічному саміті G20, який відбудеться наприкінці листопада в Південно-Африканській Республіці. Таким чином, можлива зустріч між Путіним, президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться.

Чи буде зустріч Путіна, Трампа та Зеленського на саміті G20: у Кремлі дали відповідь

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що лідери США, Росії та України могли б зустрітися на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі, аби обговорити питання глобальної безпеки та війни в Україні. 

Однак у Кремлі оприлюднили список російської делегації на саміт G20, яку очолить заступник голови адміністрації президента РФ Максим Орєшкін. До складу делегації також увійдуть кілька чиновників середнього рівня, які є представниками Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів Росії. 

Чи буде зустріч Путіна, Трампа та Зеленського на саміті G20: у Кремлі дали відповідь - фото 2

Склад делегації Росії на саміт G20

Таким чином, Кремль фактично відповів на можливість зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського у ПАР, адже російський диктатор не планує їхати на саміт G20. 

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах. Замість Путіна на попередніх самітах G20 був представлений очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Однак цього разу Лавров також не буде на саміті G20 у Південній Африці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін отримав запрошення на міжнародний саміт лідерів світу.

Також "Коментарі" писали, що Кремлі заявили, що не бачать потребу у зустрічі Трампа та Путіна.



