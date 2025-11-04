Чи буде зустріч Путіна, Трампа та Зеленського на саміті G20: у Кремлі дали відповідь

Російський диктатор Володимир Путін не братиме участі у цьогорічному саміті G20, який відбудеться наприкінці листопада в Південно-Африканській Республіці. Таким чином, можлива зустріч між Путіним, президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським не відбудеться.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що лідери США, Росії та України могли б зустрітися на полях саміту G20 у Йоганнесбурзі, аби обговорити питання глобальної безпеки та війни в Україні.

Однак у Кремлі оприлюднили список російської делегації на саміт G20, яку очолить заступник голови адміністрації президента РФ Максим Орєшкін. До складу делегації також увійдуть кілька чиновників середнього рівня, які є представниками Міністерства закордонних справ та Міністерства фінансів Росії.

Склад делегації Росії на саміт G20

Таким чином, Кремль фактично відповів на можливість зустрічі Путіна, Трампа та Зеленського у ПАР, адже російський диктатор не планує їхати на саміт G20.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах. Замість Путіна на попередніх самітах G20 був представлений очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Однак цього разу Лавров також не буде на саміті G20 у Південній Африці.

