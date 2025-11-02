logo_ukra

BTC/USD

110403

ETH/USD

3860.08

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Усе змінилося: в Кремлі заявили, що не бачать потребу у зустрічі Трампа та Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Усе змінилося: в Кремлі заявили, що не бачать потребу у зустрічі Трампа та Путіна

Дмитрій Пєсков заявив, що наразі нема потреби у зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.

2 листопада 2025, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі заявили, що наразі не бачать необхідності для зустрічі президента США Дональда Трампа та  російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив речник російського керівника Дмитрій Пєсков у коментарі агентству ТАСС.

Усе змінилося: в Кремлі заявили, що не бачать потребу у зустрічі Трампа та Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між лідерами США та РФ може відбутися, однак представник Путіна зауважив, що для Москви вона не на часі через нові умови.

"Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній нема потреби. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", – сказав Пєсков, натякаючи на складність процесу переговорів щодо війни в Україні.

Заява Пєскова пролунали на тлі зриву можливої зустрічі між Трампом і Путіним, яка мала відбутися в Будапешті. Президент США раніше повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією.

У Кремлі ж намагалися зберегти оптимістичний тон. Путін, коли коментував слова Трампа про скасування зустрічі, сказав, що вона може бути "перенесена" на іншу дату, не уточнивши деталей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в оточенні Дональда Трампа лідерство взяла "партія війни", яка наполягатиме на жорсткій позиції щодо Росії та посиленні допомоги Україні.

Також "Коментарі" писали, що після зриву переговорів із США Путін знову заговорив про ядерну зброю, пробуючи демонструвати силу Кремля. Однак, Трамп не ухиляється від погроз та нагадав російському диктатору, що біля берегів РФ знаходиться американський підводний човен.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини