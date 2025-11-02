Усе змінилося: в Кремлі заявили, що не бачать потребу у зустрічі Трампа та Путіна

У Кремлі заявили, що наразі не бачать необхідності для зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив речник російського керівника Дмитрій Пєсков у коментарі агентству ТАСС.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між лідерами США та РФ може відбутися, однак представник Путіна зауважив, що для Москви вона не на часі через нові умови.

"Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній нема потреби. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", – сказав Пєсков, натякаючи на складність процесу переговорів щодо війни в Україні.

Заява Пєскова пролунали на тлі зриву можливої зустрічі між Трампом і Путіним, яка мала відбутися в Будапешті. Президент США раніше повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією.

У Кремлі ж намагалися зберегти оптимістичний тон. Путін, коли коментував слова Трампа про скасування зустрічі, сказав, що вона може бути "перенесена" на іншу дату, не уточнивши деталей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в оточенні Дональда Трампа лідерство взяла "партія війни", яка наполягатиме на жорсткій позиції щодо Росії та посиленні допомоги Україні.

Також "Коментарі" писали, що після зриву переговорів із США Путін знову заговорив про ядерну зброю, пробуючи демонструвати силу Кремля. Однак, Трамп не ухиляється від погроз та нагадав російському диктатору, що біля берегів РФ знаходиться американський підводний човен.



