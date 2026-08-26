Будет новая война: что вдруг заявили у Путина в адрес Японии

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин фактически пригрозил Японии, заявив, что Токио должен помнить о наличии в России ядерного оружия. Громкое заявление прозвучало на фоне очередного обострения отношений между двумя странами из-за территориального спора в отношении Курильских островов.

Вячеслав Володин. Фото: из открытых источников

В своем обращении Володин обвинил японские власти в "конфронтационной риторике" и повторил традиционную позицию Кремля, согласно которой Курильские острова являются якобы неотъемлемой частью России. При этом российский политик перешел от исторических претензий к прямому упоминанию о военном потенциале Москвы.

"Не надо. Ядерное государство, которым является Россия, победить невозможно", — заявил Володин, призвав Японию вспомнить события времен Второй мировой войны.

Новый виток конфликта между Москвой и Токио начался после визита Владимира Путина на Курильские острова. Российский президент впервые за 26 лет своего правления посетил архипелаг, в том числе остров Итуруп.

В Японии этот шаг вызвал резкую реакцию. Токио официально выразил Москве протест, подчеркнув, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай считаются исконными японскими территориями.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала поездку Путина "совершенно неприемлемой". В ответ Москва, похоже, решила поднять ставки: вместо дипломатических аргументов один из самых высоких российских чиновников заговорил о ядерном статусе страны.

Территориальный спор в отношении Курил остается одной из главных причин, по которым Россия и Япония до сих пор не заключили полноценный мирный договор после завершения Второй мировой войны. Теперь же давний конфликт снова сопровождается все более жесткой риторикой Кремля.

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