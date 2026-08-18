У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили про виклик глави японської дипломатичної місії Акіри Муто. Російська сторона висловила дипломату різке невдоволення через офіційну позицію Токіо щодо візиту Володимира Путіна на окупований острів Ітуруп. Зокрема, заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузин оголосив рішучий протест у зв'язку з антиросійською риторикою прем'єр-міністерки Японії Санае Такаїті та керівника японського зовнішньополітичного відомства Тосіміцу Мотегі.

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Російські урядовці вкотре спробували виправдати окупацію територій посиланнями на події минулого століття.

"З російської сторони було заявлено, що суверенітет і юрисдикція Росії над південними Курильськими островами є непорушними", — йдеться у повідомленні відомства країни-агресорки.

У Москві продовжують стверджувати, що ці землі відійшли до них за результатами Другої світової війни, які нібито зафіксовані угодами Союзних держав та Статутом ООН.

Водночас у Кремлі різко відреагували на намагання Токіо відновити історичну справедливість щодо приналежності островів.

"Будь-які спроби японської сторони прямо чи опосередковано ставити під сумнів цю очевидну реальність є абсолютно неприйнятними та незаконними", — резюмували в російському МЗС.

Наостанок представники РФ згадали про послідовне дотримання Японією санкційного курсу "колективного Заходу" та фінансово-політичну допомогу Києву, пригрозивши керівнику японського диппредставництва "адекватними кроками у відповідь".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко прокоментував гучний дипломатичний скандал між Токіо та Москвою, який спалахнув після поїздки Володимира Путіна на окупований Росією острів Ітуруп. У відповідь на офіційну ноту протесту з боку Японії, Кремль спробував викликати японського дипломата для пояснень, проте зазнав публічного фіаско.