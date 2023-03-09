Будут жрать белок: кремлевская пропагандистка заявила о "голоде" в Британии

Главная пропагандистка Кремля сделала новое безумное заявление и придумала какой-то "голод" в Британии, заявив, что поэтому граждане этой страны будут вынуждены "есть белок, потому что их много в парке". Свое новое истерическое заявление она сделала в эфире на российском телевидении.

Ольга Скабеева (фото из открытых источников)

В своем новом спиче она пожаловалась, что даже "голод" не заставит британцев перестать оказывать Украине военную поддержку.

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"Сегодня сообщили, что там в некоторых ресторанах будут подавать белок. Учитывая, что животных много в парках, почему бы их не есть, если есть нехватка питания. Но от решения помогать Зеленскому, поставлять оружие, они не отказываются. Будут жрать белок , но гаубицы поставят", — сказала с истерикой Скабеева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Скабеева угрожает Украине ракетными ударами по гражданской инфраструктуре. Российская пропагандистка Скабеева снова угрожает Украине ракетными ударами по гражданской инфраструктуре. По ее словам, россияне якобы будут мстить за мощный взрыв на военном аэродроме в городе Энгельс в России, прогремевший в ночь на 26 декабря.

Также "Комментарии" писали о ядерном шантаже и пропагандистском шоу Кремля . На днях русский флот с ядерным вооружением вышел в море. Это не что иное, как "большой пропагандистский спектакль". Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. Политолог считает, что Кремль намеревался устроить "большой пропагандистский спектакль" к годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Он отметил, что сейчас Путин скатывается на уровень северокорейских диктаторов, пытающихся шантажировать ядерное оружие.