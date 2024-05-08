«Бункерный», «говорун» и «банкетный». Кто из иностранных лидеров отличает двойников Путина

Как отметил Дмитрий Попов, настоящий Путин или "бункерный" редко появляется на публике. Именно он в 2023 году отвечал на вопросы россиян и заявил, что будет идти в президенты.

Двойники Путина

Кроме того, есть двойник Путина "говорун", очень свободно трактующий историю. Как утверждает эксперт, именно этот двойник присутствовал на так называемой инаугурации вместо "бункерного".

Далее следует "банкетный" двойник. Его отправляют туда, где холодно или где нужно пить алкоголь. Именно он выступал, например, на стадионе "Лужники". Как утверждает психолог, этот двойник является самым молодым, ему не больше 50 лет.

Кроме того, есть еще один двойник Путина, гражданин Беларуси. Его не жалко, поэтому он ездит туда, куда сам Путин никогда бы и не поткнулся. К примеру, речь идет о визитах в оккупированный Крым или Мариуполь. При этом эксперт обратил внимание, что во время визитов этот двойник даже не имел должной президенту охраны.

Попов говорит, что некоторые лидер стран отличают, кто перед ними Путин или кто-то из его двойников. К примеру, об этом знает Александр Лукашенко. Если к нему едет двойник, Лукашенко даже не едет его встречать в аэропорт.

Знает, кто перед ним и президент Турции Реджеп Эрдоган. Как подчеркивает политолог, он тогда очень жестко общается с двойником и легко его ставит в очень невыгодные условия. Кроме того, добавляет эксперт, различает "оригинал" и двойников президент Китая Си Цзиньпин.

Правда, по его словам, пока не ясно, понимают ли с кем на самом деле общаются президенты США и Франции, поскольку они никак не проявляют свое знание, и их манера общения и поведения не меняется в зависимости от того, кто перед ними.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Путин жаловался , что его почему-то не узнают бывшие одноклассники.