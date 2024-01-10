Путин пожаловался, что его перестали узнавать школьные друзья: какая причина

Российский президент Путин заявил, что его перестали узнавать его "школьные друзья и сокурсники". Об этом пишут российские СМИ

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такое признание он сделал во время визита на Чукотку. Российский президент посетовал, что его знакомые не верят, что общаются с ним, а не его двойниками. Путин сказал, что иногда встречается с ними, а те часто смотрят на него и говорят: "Я вот не верю… Ты это? Не ты ли”.

Следует отметить, что в последнее время информация о двойниках Путина в последнее время часто появляется в СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали об исследовании голоса Путина . Эксперт по искусственному интеллекту Дэвид Поуп провел исследование, в котором сравнил голоса президента России Владимира Путина во время выступления в ноябре и мае 2023 года. По словам британца, вероятно, это два разных лица.

Дэвид Поуп, являющийся основателем Speech Craft Analytics, занимающийся анализом аудиозвуков с помощью искусственного интеллекта, решил сравнить речи Владимира Путина. Первая речь, которую проанализировал Поуп, была провозглашена на заседании "Всемирного русского народного собора" 28 ноября. В то время как другая касалась выступления Путина 9 мая на "День Победы". Эксперт по искусственному интеллекту объясняет, что человеческие голоса имеют определенные индикаторы, поэтому их можно сравнить с уникальностью подобно отпечаткам пальцев. В ходе анализа Поуп установил, что семь из десяти параметров в речи Путина оказались разными. Британский эксперт уверен на 99%, что это два разных оратора.

Отметим, что слухи об использовании разных двойников Путина все чаще распространяются по сети. Они связаны с странным поведением президента России, или некоторыми отличиями во внешности.

