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Бункеры Путина. Где скрывается русский диктатор

Президент Российской Федерации Владимир Путин, как и любой авторитарный лидер, имеет сеть из нескольких бункеров, где скрывается от пандемии и возможных ракетных, ядерных ударов или протестов. Известно шесть мест, где прячется российский диктатор

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

Российский президент Владимир Путин скрывается в бункерах, снимает видео и подписывает указы, особенно это было заметно в начале полномасштабного вторжения. Но, где находятся бункеры русского диктатора? Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на NV, проанализировавшие данные разведок и журналистских расследований.

Бункеры Путина. Где скрывается русский диктатор

Путин скрывается в бункерах от войны и коронавируса. Фото: из открытых источников

Некоторые бункеры Путина известны годами, информация о других достаточно нова. По данным спецслужб и журналистов-расследователей, два приюта, в которых может находиться российский президент, находятся в российской столице, один из них находится в Подмосковье. Кроме того, Путин может укрываться в бункерах на Черном море, в Уральских горах и на Алтае.

По данным NV один из старейших бункеров расположен в столице России. Американская разведка сообщает, что бункер был построен под Кремлем в 1950-х годах, после испытаний атомного оружия. Вероятно, это одно из наиболее укрепленных подземных укрытий в РФ.

Второй бункер находится в Москве. Американская разведка полагает, что бункер находится вблизи Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Это укрытие способно вместить до 10 тыс. человек, а еды и энергии хватит на несколько месяцев. По отчетам США оба бункера в Москве соединены тайной подземной железной дорогой.

Третьим убежищем для Путина есть бункер в резиденции Ново-Огарево. Именно здесь президент России находился во время пандемии коронавируса, записывал большинство видео и проводил личные встречи за период с 2020 по 2022 год. О существовании хранилища в Ново-Огарево, Московской области сообщают российские оппозиционеры.

В 2021 году фонд Навального рассказал, что у Путина 16-уровневое подземное хранилище с сетью тоннелей на кавказском побережье Черного моря, близ города Геленджик. В этом городе расположен дворец Путина, под которым собственно и расположен подземный комплекс.

Пятый бункер начали строить при Брежневе, а завершили в 2002 году, когда у власти в России уже находился Путин. Хранилище находится под Уральскими горами в районе горы Ямантау.

Последний известный бункер, который нашли журналисты NV, это вероятно самое современное сооружение, где может скрываться российская элита. Бункер находится в горах Алтая на границе с Монголией, Китаем и Казахстаном. Вероятно, Путин сам руководил процессом строительства хранилища.

Стоит отметить, что бункеры президент России может использовать от ракетных и ядерных атак, но это временное местонахождение, в противном случае, Путину придется бежать в дружественные страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал или может Владимир Путин признать свои ошибки, и что следует ожидать для президента России, если такое произойдет.

Также "Комментарии" писали о том, чего опасается президент Российской Федерации Владимир Путин.



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Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/de-znahoditsya-putin-p-yat-pidzemnih-bunkeriv-diktatora-karta-ostanni-novini-50285929.html
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