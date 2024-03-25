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Было всего 50 лет: в России неожиданно умер актер из сериалов "Бумер" и "Бандитский Петербург"

Александр Карпухов много снимался. Ему было всего 50 лет

25 марта 2024, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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В РФ сообщают о том, что скончался популярный российский актер Александр Карпухов. Как информирует пропагандистское медиа Стархит , популярный в России актер сыграл более ста ролей в кино. Он ушел из жизни в возрасте 50 лет.

Было всего 50 лет: в России неожиданно умер актер из сериалов "Бумер" и "Бандитский Петербург"

Александр Карпухов (фото из открытых источников)

О смерти Карпухова сообщил его давний коллега, актер Андреев. "Еще одно очень грустное известие... Не стало Карпушины — Сани Карпухова... Когда-то, кажется, давным-давно, на какой-то из театральных капустников, он собрал нас и снял небольшой фильм, клип. Мне кажется, что эти его" Панды Нью-Йорка" очень точно отражают его озорный нрав, его вкус, его доброту и рок-н-рольную душу! Почивай с миром, Саня. Ты был настоящим", — написал Андреев в соцсетях, не озвучивая причину трагедии.

Александр Карапухов играл много ролей в кино, популярных сериалах. Самые известные проекты при его участии – "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Бумер. Фильм второй" и многие другие. С 1999 г. он входил в состав труппы Молодежного театра на Фонтанке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла актриса фильма "Бриллиантовая рука". Известная российская артистка Виктория Островская, ставшая известной по эпизодической роли женщины с рыжими волосами в фильме "Бриллиантовая рука", умерла. Актрисе было 85 лет, причину смерти пока не сообщают. О смерти актрисы сообщил российский телеведущий Андрей Малахов.

Российская актриса родилась в Киеве. Она мечтала быть балериной, но проблемы со здоровьем помешали танцевать. Виктория выбрала как профессию актерство и училась в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.



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