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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не видят предпосылок для быстрого возобновления переговоров по завершению войны в Украине. Однако представитель российского диктатора Владимира Путина заверил, что Москва якобы остается открытой к дипломатическому диалогу.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможности возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией при посредничестве Турции. По словам Пескова, российская сторона высоко оценивает готовность Анкары и дальше выступать посредником по окончании войны в Украине.
В то же время, Песков признал, что в ближайшее время Москва не ожидает активизации переговорного процесса.
Подобные заявления Кремль делает регулярно, в то же время продолжая военные действия против Украины. Киев неоднократно отмечал, что любые переговоры возможны только при уважении территориальной целостности и суверенитета государства. Украинские власти также неоднократно заявляли, что не рассматривают варианты мирного урегулирования, которые предусматривают территориальные уступки, как того требуют ультимативно в Кремле.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров.
Также "Комментарии" писали, что Трамп пообещал подписать "адские санкции" против России: появилась реакция Кремля.