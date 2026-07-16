Быстрого мира не будет: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не видят предпосылок для быстрого возобновления переговоров по завершению войны в Украине. Однако представитель российского диктатора Владимира Путина заверил, что Москва якобы остается открытой к дипломатическому диалогу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о возможности возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией при посредничестве Турции. По словам Пескова, российская сторона высоко оценивает готовность Анкары и дальше выступать посредником по окончании войны в Украине.

"Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек ситуации вокруг Украины. Мы благодарны турецкой стороне за эти усилия", – сказал представитель Кремля.

В то же время, Песков признал, что в ближайшее время Москва не ожидает активизации переговорного процесса.

"Пока каких-либо быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет, мы их не фиксируем. Но российская сторона, безусловно, сохраняет свою открытость для этого пути", – заявил Песков.

Подобные заявления Кремль делает регулярно, в то же время продолжая военные действия против Украины. Киев неоднократно отмечал, что любые переговоры возможны только при уважении территориальной целостности и суверенитета государства. Украинские власти также неоднократно заявляли, что не рассматривают варианты мирного урегулирования, которые предусматривают территориальные уступки, как того требуют ультимативно в Кремле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал единственное условие для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пообещал подписать "адские санкции" против России: появилась реакция Кремля.