Швидкого миру не буде: у Кремлі зробили цинічну заяву про переговори з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі не бачать передумов для швидкого відновлення переговорів щодо завершення війни в Україні. Однак представник російського диктатора Володимира Путіна вкотре запевнив, що Москва нібито залишається відкритою до дипломатичного діалогу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков відповів на питання журналістів про можливість поновлення переговорного процесу між Україною та Росією за посередництва Туреччини. За словами Пєскова, російська сторона високо оцінює готовність Анкари й надалі виступати посередником щодо закінчення війни в Україні.

"Ми добре знаємо про готовність наших турецьких друзів продовжувати сприяти виходу на мирний трек ситуації навколо України. Ми вдячні турецькій стороні за ці зусилля", – сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков визнав, що найближчим часом Москва не очікує активізації переговорного процесу.

"Поки що якихось швидких перспектив для поновлення переговорного процесу немає, ми їх не фіксуємо. Але російська сторона, безумовно, зберігає свою відкритість для цього шляху", – заявив Пєсков.

Подібні заяви Кремль робить регулярно, водночас продовжуючи військові дії проти України. Київ неодноразово наголошував, що будь-які переговори можливі лише за умови поваги до територіальної цілісності та суверенітету держави. Українська влада також неодноразово заявляла, що не розглядає варіанти мирного врегулювання, які передбачають територіальні поступки, як того ультимативно вимагають в Кремлі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав єдину умову для початку мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пообіцяв підписати "пекельні санкції" проти Росії: з'явилася реакція Кремля.