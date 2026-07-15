Трамп пообіцяв підписати "пекельні санкції" проти Росії: з'явилася реакція Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Москві уважно стежать за сигналами з США щодо можливого посилення санкційного тиску на Росію. За його словами, у Кремлі аналізують всі заяви американської сторони та очікують подальшого розвитку подій.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував перспективу ухвалення у США законопроєкту про нові масштабні санкції проти Росії, який уже отримав широку підтримку в Конгресі.

"Щодо санкційної проблематики, ми уважно слухаємо, фіксуємо та аналізуємо заяви, які лунають і на робочому рівні, і на рівні президента США Дональда Трампа щодо цих санкцій. Дивитимемося залежно від розвитку подій", — сказав Пєсков.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що існує висока ймовірність підписання законопроєкту про нові санкції проти Росії. За його словами, ця законодавча ініціатива була одним із головних пріоритетів 71-річного сенатора Ліндсі Грема, який помер 11 липня.

"Це на честь Ліндсі. Це була його справа. Він прагнув цього більше за все на світі. І є велика ймовірність, що це буде зроблено", — сказав Трамп.

Законопроєкт підготували сенатор-республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь. Документ підтримали 119 законодавців від обох партій. Серед запропонованих заходів головним є запровадження 500-відсоткового мита щодо країн, які купують російську нафту, газ або уран, а також аналогічний тариф на окремі російські товари, що постачаються до США. Автори документа вважають, що такі економічні обмеження мають посилити тиск на Москву через продовження війни проти України.

Законопроєкт був внесений до Сенату США ще у грудні 2025 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що соратниця Трампа припускає, що сенатора Ліндсі Грема отруїла Росія. На цю інформацію відреагував Дональд Трамп.

Також "Кометнарі" писали, що в Кремлі заявили про нові сигнали від США щодо війни Росії проти України.