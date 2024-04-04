Бывшая жена Путина продолжает обогащаться за счет россиян

Микрофинансовая организация CarMoney, конечным бенефициаром которой является бывшая супруга Владимира Путина Людмила Очеретная, за два года войны с Украиной получила более миллиарда рублей чистой прибыли.

Бизнес экс-супруги диктатора РФ пошел вверх. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Метла" со ссылкой на финансовую отчетность компании, в 2021 году CarMoney заработала 242 млн рублей, в 2022 году этот показатель вырос до 391,3 млн рублей, а еще через год – до 647,9 млн рублей. Таким образом, за время вторжения России в Украину чистая прибыль фирмы увеличилась почти втрое.

Отмечается, что бизнес бывшей жены Путина пошел вверх на фоне ухудшения экономической ситуации в РФ, поскольку в стране возник бум на "ссуды к зарплате".

Как пишет издание, обычно клиентам микрофинансовых организаций приходится гасить кредиты на очень невыгодных условиях – ставки доходят почти до 300% годовых. Компания CarMoney дает ссуды под 150-360% годовых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город. В военной разведке заявили, что вбрасываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремля не стал более подробно комментировать слова украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

