Колишні союзники відвернулися від Росії: з ким тепер налагоджують зв'язок

Російський диктатор Володимир Путін 10 жовтня вирушить на саміт СНД у Таджикистані, де лідери країн-членів висловлять йому свою підтримку. Однак на практиці багато хто з них віддалився від Москви через війну в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Журналісти зазначають, що давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами Перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Оскільки нападом на Україну Путін фактично заявив, що готовий застосувати силу, щоб повернути територію, яка колись була частиною Російської імперії.

У публікації йдеться, що Росія зберігає свій значний політичний, економічний та військовий вплив у регіоні. Зокрема, через мільйони мігрантів, які працюють у РФ та відправляють гроші додому, що дозволяє живити місцеву економіку.

Однак інші країни продовжують конкурувати із РФ за вплив у регіоні. Зокрема Китай, який випередив Росію як найбільшого торгового партнера Казахстану та Узбекистану, двох найбільших економік регіону.

Крім того, ЄС підписав угоду про стратегічне партнерство з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Таджикистаном та Киргизстаном, яка включає інвестиційну програму на суму до 12 млрд євро для транспортних сполучень, критично важливих сировинних копалин та енергетики.

Кейт Маллінсон, партнер PRISM Strategic Intelligence Ltd. у Лондоні сказала, що з початку війни в Україні інші країни-сусіди РФ прагнули збалансувати свої відносини з низкою різних держав, щоб захиститися від впливу Москви.

"Урок, який країни Центральної Азії винесли з повномасштабного вторгнення, полягає в тому, що Росія віддана своїм стратегічним цілям, незважаючи на ціну", – зазначив Кейт Маллінсон.

