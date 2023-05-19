Бывший агент КГБ указал, кого боится Путин: два человека

Бывший агент КГБ Сергей Жирнов заявил, что Владимир Путин не уважает западных политиков и вообще не принимает их во внимание. Однако рассказал, что российский президент боится только двух человек в мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам бывшего сотрудника КГБ и российской внешней разведки Сергея Жирнова, президент РФ Владимир Путин унижает всех лидеров мероприятия, поэтому среди них нет тех, кого боится российский диктатор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Однако Жирнов отмечает, что есть два лидера на азиатском континенте, которых уважает и опасается Владимир Путин. По его мнению, это китайский лидер Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, Эрдоган особо привлек внимание и уважение Путина, когда в ноябре 2015 года Турция сбила российский самолет вблизи сирийско-турецкой границы. Это впервые с 50-х годов, когда член НАТО сбил российский самолет.

"Эрдоган – это такой свой диктатор, это почти выглядит, как республика Советского Союза для Путина", — говорит бывший агент КГБ Сергей Жирнов и добавляет, что такое отношение у Путина сложилось, несмотря на то, что Турция входит в НАТО.

В свою очередь Си Цзиньпина Путин уважает и опасается из-за могущества Китая, вероятно, даже чувствуя зависть из-за более высокого уровня ВВП КНР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз обратился в Китай с призывом надавить на Российскую Федерацию.

Также "Комментарии" писали, что главный конкурент Эрдогана на выборах президента Турции Кемаль Киличдароглу резко критикует его за сотрудничество и зависимость от России.