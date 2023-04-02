logo

BTC/USD

28404.70

ETH/USD

1821.49

LTC/USD

93.91

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Бывший глава контрразведки США указал, кто может устранить Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший глава контрразведки США указал, кто может устранить Путина

Американский разведчик Джеймс Олсон указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу Путину: армия, олигархи и спецслужбы.

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Руководитель контрразведки Соединенных Штатов в отставке Джеймс Олсон видит лишь один вариант окончить войну. Олсон считает, что Путин на добровольной основе не станет вести мирные переговоры и указывает на возможный вариант устранения российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.

Бывший глава контрразведки США указал, кто может устранить Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению американского контрразведчика в отставке, президент России Владимир Путин никогда не откажется от войны в Украине, поэтому Джеймс Олсон прогнозирует, что война закончится со свержения Путина или его смертью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я считаю, что Путин сейчас в безвыходной ситуации. Если Путин останется у власти, то будет продолжительная война, потому что он не сдастся – но я не думаю, что Путин останется у власти. Я верю, что его отстранят от власти", — говорит Джеймс Олсон.

Контрразведчик предполагает, что Путин переоценил силу своих войск, когда начал полномасштабное вторжение. Теперь российский диктатор не может покинуть Украину, ведь это означает его военное поражение, что приведет и к внутреннему обострению в стране. Олсон также указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу Путину: армия, олигархи и спецслужбы.

"Я считаю, что есть сильное подводное течение противостояния Путину в армии, в спецслужбах, среди олигархов", — говорит Олсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Медведева на изгнание священников из Лавры. Российский политик процитировал библию.

Также "Комментарии" писал о Путине, который внес изменения во внешнюю политику РФ и назвал главного врага антироссийской линии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/21882127/putin-dead-man-walking-killed-cia-chief/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!