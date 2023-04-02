Бывший глава контрразведки США указал, кто может устранить Путина

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Slava Kot
Руководитель контрразведки Соединенных Штатов в отставке Джеймс Олсон видит лишь один вариант окончить войну. Олсон считает, что Путин на добровольной основе не станет вести мирные переговоры и указывает на возможный вариант устранения российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
По мнению американского контрразведчика в отставке, президент России Владимир Путин никогда не откажется от войны в Украине, поэтому Джеймс Олсон прогнозирует, что война закончится со свержения Путина или его смертью.
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Контрразведчик предполагает, что Путин переоценил силу своих войск, когда начал полномасштабное вторжение. Теперь российский диктатор не может покинуть Украину, ведь это означает его военное поражение, что приведет и к внутреннему обострению в стране. Олсон также указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу Путину: армия, олигархи и спецслужбы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Медведева на изгнание священников из Лавры. Российский политик процитировал библию.
Также "Комментарии" писал о Путине, который внес изменения во внешнюю политику РФ и назвал главного врага антироссийской линии.
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