Бывший глава контрразведки США указал, кто может устранить Путина

Руководитель контрразведки Соединенных Штатов в отставке Джеймс Олсон видит лишь один вариант окончить войну. Олсон считает, что Путин на добровольной основе не станет вести мирные переговоры и указывает на возможный вариант устранения российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению американского контрразведчика в отставке, президент России Владимир Путин никогда не откажется от войны в Украине, поэтому Джеймс Олсон прогнозирует, что война закончится со свержения Путина или его смертью.

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"Я считаю, что Путин сейчас в безвыходной ситуации. Если Путин останется у власти, то будет продолжительная война, потому что он не сдастся – но я не думаю, что Путин останется у власти. Я верю, что его отстранят от власти", — говорит Джеймс Олсон.

Контрразведчик предполагает, что Путин переоценил силу своих войск, когда начал полномасштабное вторжение. Теперь российский диктатор не может покинуть Украину, ведь это означает его военное поражение, что приведет и к внутреннему обострению в стране. Олсон также указывает на три учреждения, представляющие наибольшую угрозу Путину: армия, олигархи и спецслужбы.

"Я считаю, что есть сильное подводное течение противостояния Путину в армии, в спецслужбах, среди олигархов", — говорит Олсон.

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