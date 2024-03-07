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Бывшую красавицу теперь не узнать: росСМИ показали забытую Кабаеву (ФОТО)

Бывшая гимнастка Алина Кабаева засветилась в Минске со своим близким другом

7 марта 2024, 23:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Как говорят, любовница хозяина Кремля, который хочет захватить всю Украину, Алина Кабаева появилась на светском мероприятии.

Бывшую красавицу теперь не узнать: росСМИ показали забытую Кабаеву (ФОТО)

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Как информируют российские пропагандистские издания , бывшая спортсменка появилась на публике в Минске, где проходил один из конкурсов художественной гимнастики. Она, прибывшая сюда не сама, ее сопровождал муж и старый друг Дмитрий Губерниев.

Как утверждают пропагандисты, Кабаеву было сложно узнать. На опубликованной фотографии Алина действительно не похожа на себя. В соцсетях отмечают, что так измененная Кабаева могла ощутимо похудеть или побывала под ножом пластического хирурга.

Бывшую красавицу теперь не узнать: росСМИ показали забытую Кабаеву (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во время встречи получил чертов от давней любовницы . Спортсменка Алина Кабаева, говорят, устроила целый скандал хозяину Кремля Путину, прореагировав на слухи о его новом романе. Их скандальная встреча была на прошлой неделе. При этом Кабаеву уже долгое время называют любовницей российского президента и говорят, что двое ее сыновей гимнастка родила от диктатора.

Ссора возникла из-за того, что Кабаева намерена дать старшему сыну образование на Западе. Она хочет, чтобы сын учился в Швейцарии, когда станет взрослым. Однако после начала войны РФ в Украине Алина Кабаева попала там под санкции.

Как информируют российские СМИ, диалог прошел на повышенных тонах и гимнастка упрекнула Путина в том, что он сблизился с Екатериной Мизулиной (вероятно новой пассией Путина).
  Диктатор ответил Алине, что нового романа нет и все это "выдумки желтой прессы". Еще Путин советовал Кабаевой присмотреться к хорошим учебным заведениям в Китае и ОАЭ.



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Источник: https://7days.ru/news/kabaevu-stalo-ne-uznat-guberniev-pokazal-kak-teper-vyglyadit-gimnastka.htm
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