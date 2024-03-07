Бывшую красавицу теперь не узнать: росСМИ показали забытую Кабаеву (ФОТО)

Как говорят, любовница хозяина Кремля, который хочет захватить всю Украину, Алина Кабаева появилась на светском мероприятии.

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

Как информируют российские пропагандистские издания , бывшая спортсменка появилась на публике в Минске, где проходил один из конкурсов художественной гимнастики. Она, прибывшая сюда не сама, ее сопровождал муж и старый друг Дмитрий Губерниев.

Как утверждают пропагандисты, Кабаеву было сложно узнать. На опубликованной фотографии Алина действительно не похожа на себя. В соцсетях отмечают, что так измененная Кабаева могла ощутимо похудеть или побывала под ножом пластического хирурга.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во время встречи получил чертов от давней любовницы . Спортсменка Алина Кабаева, говорят, устроила целый скандал хозяину Кремля Путину, прореагировав на слухи о его новом романе. Их скандальная встреча была на прошлой неделе. При этом Кабаеву уже долгое время называют любовницей российского президента и говорят, что двое ее сыновей гимнастка родила от диктатора.

Ссора возникла из-за того, что Кабаева намерена дать старшему сыну образование на Западе. Она хочет, чтобы сын учился в Швейцарии, когда станет взрослым. Однако после начала войны РФ в Украине Алина Кабаева попала там под санкции.

Как информируют российские СМИ, диалог прошел на повышенных тонах и гимнастка упрекнула Путина в том, что он сблизился с Екатериной Мизулиной (вероятно новой пассией Путина).

Диктатор ответил Алине, что нового романа нет и все это "выдумки желтой прессы". Еще Путин советовал Кабаевой присмотреться к хорошим учебным заведениям в Китае и ОАЭ.