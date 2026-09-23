«Цели СВО будут достигнуты»: Путин выступил с заявлениями после выборов

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Недилько Ксения
Глава Кремля Владимир Путин выступил с рядом заявлений по итогам завершения избирательной кампании в России. В своей речи он сосредоточился на благодарностях избирателям и попытках увязать высокую посещаемость участков с поддержкой агрессивной политики государства.
Владимир Путин
В первую очередь, российский диктатор выразил благодарность населению за высокую вовлеченность в избирательный процесс. При этом он упомянул о внешнем давлении, которое якобы должно было помешать проведению голосования.
Он также уверен, что высокие статистические показатели голосования свидетельствуют о солидарности общества с действиями руководства. По его словам, "рекордная явка людей на выборы свидетельствует о том, что граждане поддерживают усилия властей по укреплению страны".
Отдельное внимание в своей речи глава РФ уделил участникам так называемой "СВО", увязав результаты волеизъявления непосредственно с военными действиями.
В конце своего выступления глава Кремля призвал чиновников и командование "сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие". Кроме того, он еще раз повторил стандартный пропагандистский нарратив, выразив полную уверенность в том, что "все цели СВО будут достигнуты".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле пока не видят никаких оснований для начала мирного урегулирования ситуации в Украине. Несмотря на это Москва якобы остается готовой к диалогу.