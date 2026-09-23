«Цели СВО будут достигнуты»: Путин выступил с заявлениями после выборов

Глава Кремля Владимир Путин выступил с рядом заявлений по итогам завершения избирательной кампании в России. В своей речи он сосредоточился на благодарностях избирателям и попытках увязать высокую посещаемость участков с поддержкой агрессивной политики государства.

Владимир Путин

В первую очередь, российский диктатор выразил благодарность населению за высокую вовлеченность в избирательный процесс. При этом он упомянул о внешнем давлении, которое якобы должно было помешать проведению голосования.

"Противник пытался помешать проведению выборов", — утверждает Путин, пытаясь трактовать высокую посещаемость как проявление устойчивости. Однако, по его мнению, "очереди на избирательных участках говорят, что запугать Россию невозможно".

Он также уверен, что высокие статистические показатели голосования свидетельствуют о солидарности общества с действиями руководства. По его словам, "рекордная явка людей на выборы свидетельствует о том, что граждане поддерживают усилия властей по укреплению страны".

Отдельное внимание в своей речи глава РФ уделил участникам так называемой "СВО", увязав результаты волеизъявления непосредственно с военными действиями.

"Это голосование за вас", — заявил Путин в своем обращении к военнослужащим армии оккупантов. Он добавил, что таким образом "люди верят вам, верят в победу".

В конце своего выступления глава Кремля призвал чиновников и командование "сделать все, чтобы оправдать оказанное людьми доверие". Кроме того, он еще раз повторил стандартный пропагандистский нарратив, выразив полную уверенность в том, что "все цели СВО будут достигнуты".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Кремле пока не видят никаких оснований для начала мирного урегулирования ситуации в Украине. Несмотря на это Москва якобы остается готовой к диалогу.



