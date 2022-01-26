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Цена политики Путина: сколько потеряли российские миллиардеры из-за напряженности вокруг Украины

Совокупное состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022-го сократилось на 27,9 миллиарда долларов на фоне обострения вокруг Украины и падения российского фондового рынка

сегодня, 12:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Путин еще не отдал команду о новом вторжении российских войск в Украину, а российским миллиардеры уже теряют свое состояние. Из-за напряженности вокруг Украины за месяц самые богатые люди России потеряли 28 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Медуза".

Цена политики Путина: сколько потеряли российские миллиардеры из-за напряженности вокруг Украины

Доллары. Фото из открытых источников

Общее состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022-го уменьшилось на почти на 28 миллиардов долларов. Всему виной та ситуация, которая возникла на фоне сообщений о том, что РФ готовит вторжение в Украину. Свое влияние также оказало падение российского фондового рынка и обесценивание рубля.

Если верить информации, представленной аналитиками журнала Forbes, то всего за месяц в финансовом плане ухудшились дела у 76 из 104 российских миллиардеров. Из этого количества есть и 10 миллиардеров, которым пришлось потерять по 1 млрд.

Больше всего пришлось потерять собственнику "Новатэка" и "Сибура" Леониду Михельсону. Один из самых богатых россиян всего за месяц обеднел на 2,1 миллиарда. Теперь его состояние оценивается в 25,5 миллиардов долларов. Также очень сильно пострадал от непродуманной политики верхушки Кремля член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко. Его финансовое положение ухудшилось на 1,9 миллиарда до 22,8 миллиарда долларов.

Среди тех миллиардеров, кто потерял больше 1 млрд долларов также попали: Сулейман Керимов, Алексей Мордашов, Денис Свердлов, Андрей Мельниченко, Олег Тиньков, Виктор Рашников, Михаил Фридман, Владимир Потанин.

Читайте также на портале "Комментарии" – в сети появился список российских миллиардеров, которым грозят санкции.



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Источник: https://meduza.io/news/2022/01/26/rossiyskie-milliardery-iz-za-napryazhennosti-vokrug-ukrainy-za-mesyats-poteryali-28-milliardov-dollarov
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