Цена политики Путина: сколько потеряли российские миллиардеры из-за напряженности вокруг Украины

Путин еще не отдал команду о новом вторжении российских войск в Украину, а российским миллиардеры уже теряют свое состояние. Из-за напряженности вокруг Украины за месяц самые богатые люди России потеряли 28 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Медуза".

Доллары. Фото из открытых источников

Общее состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года по 25 января 2022-го уменьшилось на почти на 28 миллиардов долларов. Всему виной та ситуация, которая возникла на фоне сообщений о том, что РФ готовит вторжение в Украину. Свое влияние также оказало падение российского фондового рынка и обесценивание рубля.

Если верить информации, представленной аналитиками журнала Forbes, то всего за месяц в финансовом плане ухудшились дела у 76 из 104 российских миллиардеров. Из этого количества есть и 10 миллиардеров, которым пришлось потерять по 1 млрд.

Больше всего пришлось потерять собственнику "Новатэка" и "Сибура" Леониду Михельсону. Один из самых богатых россиян всего за месяц обеднел на 2,1 миллиарда. Теперь его состояние оценивается в 25,5 миллиардов долларов. Также очень сильно пострадал от непродуманной политики верхушки Кремля член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко. Его финансовое положение ухудшилось на 1,9 миллиарда до 22,8 миллиарда долларов.

Среди тех миллиардеров, кто потерял больше 1 млрд долларов также попали: Сулейман Керимов, Алексей Мордашов, Денис Свердлов, Андрей Мельниченко, Олег Тиньков, Виктор Рашников, Михаил Фридман, Владимир Потанин.

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