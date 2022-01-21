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Путина берут в кольцо: список российских миллиардеров, которым грозят санкции

Стали известны детали законопроекта о новых антироссийских санкциях

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей
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В США не стали скрывать и представили общественности текст законопроекта, который предусматривает санкции против людей, которых называют близким окружением президента РФ Владимира Путина. Как видно по фамилиям, которые есть в этом списке, люди это непростые – топ-миллиардеры и чиновники высокого ранга. И теперь, в случае, если Россия пойдет на вторжение в Украину, им придется потерять очень и очень приличное состояние. Всего в списке 35 человек. Как передает портал "Комментарии", законопроект опубликовало издание "The Washington Post".

Путина берут в кольцо: список российских миллиардеров, которым грозят санкции

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Есть еще один интересный момент. Законопроект, о котором идет речь, обязывает главу Белого Дома Джо Байдена представить общественности, каким состоянием на сегодняшний день обладает президент РФ Путин.

Соавторами законопроекта выступают 38 конгрессменов. Что же касается те, кто может оказаться под санкциями США, то это один из самых известных российских олигархов Роман Абрамович. Также пострадать в финансовом плане от российского вторжения в Украину могут и другие российские олигархи: Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко.

Под санкционным катком также рискуют оказаться: глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, заместитель президента ВТБ Денис Бортников, руководитель ВЭБ Игорь Шувалов, президент "Транснефти" Николай Токарев.

Также санкции США могут быть введены против всей верхушки Кремля, включая главу правительства РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, директора ФСБ Александра Бортникова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Петербурга Александра Беглова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, и других.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/context/putin-accountability-act/69260295-708c-4522-876f-a567e22b7b20/
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