Российские спецслужбы намерены совершить провокационные действия на атомной станции в Курске. Россияне готовят документы по эвакуации местного населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Центра национального сопротивления (ЦНС).



Курская АЭС. Фото из открытых источников

Согласно информации, полученной ЦНС от подполья на российской территории в Курске, продолжается подготовка местного населения к эвакуации из зоны радиоактивного загрязнения. Такие действия российские власти совершают на случай аварии на атомной станции.

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Местные власти в Курске получили задачу от высшего руководства о необходимости создать транспортный реестр для соответствующей операции. Центр национального сопротивления получил соответствующие документы и отмечает, что в планах Кремля эвакуировать около 20-60 тыс. человек, тогда как в самом Курске население составляет 435 тыс. человек, а в области более миллиона.

"То есть речь о 5% от населения областей, что свидетельствует об избранности тех, кто попал в список", — объясняют в ЦНС.

Центр национального сопротивления указывает, что украинская армия ведет военные действия исключительно на территории Украины и не готовит атаки на атомные станции. Россиянам провокация нужна на их территории, чтобы отвлечь внимание от захваченной ими атомной станции в Запорожье, сообщает ЦНС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что информация о Сербии, заказавшей большую партию дронов-камикадзе в Иране, оказалась фейковым текстом от искусственного интеллекта. Таким образом, искусственный интеллект создал первый международный вооруженный скандал.

Также "Комментарии" писали, что Россия оставляет в своем арсенале атомные подлодки-зомби.