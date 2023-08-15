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Россия готовит масштабную провокацию: Центр нацсопротивления раскрыл планы Кремля

Украинское подполье выяснило планы российской провокации, связанные с атомной станцией.

сегодня, 14:23
Автор:
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Slava Kot
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Российские спецслужбы намерены совершить провокационные действия на атомной станции в Курске. Россияне готовят документы по эвакуации местного населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Центра национального сопротивления (ЦНС).

Россия готовит масштабную провокацию: Центр нацсопротивления раскрыл планы Кремля

Курская АЭС. Фото из открытых источников

Согласно информации, полученной ЦНС от подполья на российской территории в Курске, продолжается подготовка местного населения к эвакуации из зоны радиоактивного загрязнения. Такие действия российские власти совершают на случай аварии на атомной станции.


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Местные власти в Курске получили задачу от высшего руководства о необходимости создать транспортный реестр для соответствующей операции. Центр национального сопротивления получил соответствующие документы и отмечает, что в планах Кремля эвакуировать около 20-60 тыс. человек, тогда как в самом Курске население составляет 435 тыс. человек, а в области более миллиона.

"То есть речь о 5% от населения областей, что свидетельствует об избранности тех, кто попал в список", — объясняют в ЦНС.

Центр национального сопротивления указывает, что украинская армия ведет военные действия исключительно на территории Украины и не готовит атаки на атомные станции. Россиянам провокация нужна на их территории, чтобы отвлечь внимание от захваченной ими атомной станции в Запорожье, сообщает ЦНС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что информация о Сербии, заказавшей большую партию дронов-камикадзе в Иране, оказалась фейковым текстом от искусственного интеллекта. Таким образом, искусственный интеллект создал первый международный вооруженный скандал.

Также "Комментарии" писали, что Россия оставляет в своем арсенале атомные подлодки-зомби.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-gotuyut-provokatsiyu-na-kurskij-aes/
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