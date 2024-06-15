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Цены взлетели, импорт фруктов в РФ практически остановился: почему паникуют россияне

Поставщики не спешат заключать новые контракты с РФ, не понимая, как Россия будет рассчитываться за поставленную продукцию

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей
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Новые санкции от США привели к временному параличу торговли фруктами и овощами и росту цен на них в России. Как передает порта "Комментарии", об этом сообщают аналитики EastFruit.

Цены взлетели, импорт фруктов в РФ практически остановился: почему паникуют россияне

Фрукты. Фото: из открытых источников

"Санкции, которые ко "дню России" США ввели против Мосбиржи, а также входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), привели к панике на валютном рынке страны-агрессора. Биржа вынуждена была приостановить торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах", – говорится в сообщении.

Россия таким образом потеряла главный инструмент установления курса валюты, а также резко усложнились внешнеторговые операции РФ, осуществляемые в основных резервных валютах. По мнению экономистов и экспертов финансового рынка, каждая транзакция в долларах или евро будет обходиться для контрагентов из России гораздо дороже.

Отмечается, что Россия является одним из крупнейших мировых импортеров фруктов и овощей, несмотря на то, что является крупнейшей по площади земельных ресурсов страной мира. Ежегодно эта страна тратит около $5 млрд долларов США на импорт фруктов и около $1,5 млрд на импорт овощей и картофеля.

По словам экспертов, среди главных поставщиков фруктов и овощей в Россию выделяются такие страны как Турция, Эквадор и Египет. Сейчас поставщики не спешат заключать новые контракты, не понимая, каким образом будут происходить расчеты за поставленную продукцию.

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Источник: https://east-fruit.com/uk/novyny/import-fruktiv-u-rosiyu-praktychno-zupynyvsya-yehypet-turechchyna-ta-ekvador-sered-naybilsh-postrazhdalykh/
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