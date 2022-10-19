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Часть русского Белгорода осталась без света: что произошло

В Белгороде загорелась подстанция

19 октября 2022, 23:01
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Автор:

Лиля Воробьева

19 октября в российском Белгороде снова произошла чрезвычайная ситуация. На одной из подстанций — "Южной" произошел пожар. Из-за инцидента некоторые жилые дома остались без света. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram .

Часть русского Белгорода осталась без света: что произошло

Пожар на подстанции в Белгороде (фото из открытых источников)

По словам чиновника, из-за "перенапряжения" произошло отключение трансформатора на подстанции. Следовательно, жители двух улиц остались без света. Аварийные бригады уже трудятся на месте аварии.

Но в местных Telegram-каналах пишут, что пожар связан с "аварией техногенного характера". А очевидцы выкладывают в сеть видео с места происшествия, где виден масштаб пожара.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Белгороде ракета попала в ТЭЦ. В российском Белгороде в результате обстрела вспыхнула подстанция. Соответствующее видео в пятницу, 14 октября, в социальных сетях опубликовали местные жители. По их словам, в результате пожара в части города исчезла электроэнергия. В некоторых районах продолжают слышны взрывы. Вероятно, работает система ПВО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела вспыхнула подстанция 110 кВт. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник электроэнергии будет составлять до четырех часов. В то же время, с водоснабжением у потребителей проблем не возникло, поскольку насосы перешли на альтернативные линии питания. О том, чья ракета попала в подстанцию, Гладков не сказал.

  Также "Комментарии" писали о том, что в Белгороде российская ракета попала в жилой дом. Российский пограничный город Белгород постоянно выпускает ракеты по украинским населенным пунктам. 13 октября произошел очередной запуск ракеты, но оказался неудачным и снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщают российские СМИ и соцсети граждан РФ.




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