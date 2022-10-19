Часть русского Белгорода осталась без света: что произошло

19 октября в российском Белгороде снова произошла чрезвычайная ситуация. На одной из подстанций — "Южной" произошел пожар. Из-за инцидента некоторые жилые дома остались без света. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram .

Пожар на подстанции в Белгороде (фото из открытых источников)

По словам чиновника, из-за "перенапряжения" произошло отключение трансформатора на подстанции. Следовательно, жители двух улиц остались без света. Аварийные бригады уже трудятся на месте аварии.