Путин все чаще выпускает "двойника", - СМИ

Владимир Путин боится за свое здоровье все чаще выпускает "двойника" из-за ослабления иммунитета. В России ходили слухи, что 70-летний Путин болен раком, ранней стадией болезни Паркинсона и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство. СМИ сослались на телеграмм-канал, который будто бы следит за Путиным и имеет связи с его окружением и охранниками пишут "Комментарии", по информации "24 канала".



Путин все чаще выпускает "двойника"

Руководитель Кремля проходит курс лечения препаратами, которые могут иметь следующие побочные эффекты: вызывают слабость, головокружение, отсутствие аппетита, что не наилучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии.

Мол, поэтому российский диктатор стал молчаливым и почти никого не принимает лично, при этом выглядя "глубоко обеспокоенным в последние дни". Поэтому Путин, похоже, собирается рискнуть, если не уйти ва-банк, "подняв ставки до критического уровня". Также канал сообщает, что Путин боится какой-либо инфекции, даже той, которая легко лечится.

"У него очень ослаблен иммунитет. Он ослаблен агрессивным лечением, лекарством, которое вынужден принимать. Динамика отрицательна и его окружение знает об этом. Это больше не скрывают", — говорится в сообщении.

В последний раз президента России видели лично в пятницу 13 января на похоронах в Уфе. Он сократил до минимума непосредственное участие в переговорах, встречах и совещаниях, практически полностью переключившись в формат видеосвязи и телефонного общения. Телеграмм-канал убеждает, что в пятничной поездке в Уфу участвовал "двойник", а не настоящий Путин. И что "суррогатный президент" приходит на редкие встречи и мероприятия чаще, чем сам Путин. Однако правдивость этих слов никак проверить сейчас невозможно. Как и прогнозы, дублер все чаще будет в роли президента, ведь здоровье президента имеет тенденцию к ухудшению.

Как писали "Комментарии", Патриарх Кирилл призвал молиться о здоровье Путина . Призыв посвящен юбилею российского диктатора.

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