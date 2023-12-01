Чего боятся россияне: топ-5 страхов жителей страны-агрессора

Граждане России боятся тяжело заболеть, инфляции, проблем у детей, терактов и снижения доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховым домом ВСК, сообщает портал "Комментарии".

Россияне рассказали, чего боятся. Фото из открытых источников

Сообщается, что главными страхами жителей страны-агрессора в канун Нового года стали тяжелые болезни (30%), инфляция и рост цен (27%), проблемы у их детей (26%), снижение уровня доходов (23%) и угроза терактов (19%).

Кроме того, отмечает издание, 18% опрошенных выразили обеспокоенность по поводу возможного всплеска новой волны пандемии, 14% — опасаются катастрофических событий (наводнения, ураганы, землетрясения, природные пожары), а 13% — боятся столкнуться с мошенниками.

В общем, почти у всех жителей РФ (93%) есть опасения и страхи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Кремль заявил, что увеличивает численность армии из-за якобы растущих угроз для России, связанных с продолжающимся расширением НАТО и полномасштабным вторжением российских оккупантов в Украину. Решение Путина в Кремле назвали "адекватной реакцией" на "агрессивную деятельность НАТО".

"Комментарии" также писали, что так называемая оккупационная администрация Херсонской области вынуждает местных сотрудников бюджетной сферы отправляться в Москву для участия в пропагандистской выставке "Россия". Выставка функционирует с ноября и является важной составляющей предвыборной программы международного преступника Владимира Путина.