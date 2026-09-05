Чего испугался Путин: будет ли массовая мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин вновь заявил, что Москва не планирует проводить новую мобилизацию. Во время выступления на Восточном экономическом форуме 3 сентября российский лидер также заверил, что российские войска якобы не испытывают нехватки военнослужащих.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По словам Путина, россияне продолжают добровольно заключать контракты с Министерством обороны. При этом любые разговоры о возможной мобилизации он назвал попыткой повлиять на общественные настроения перед выборами в Государственную думу, которые запланированы на 18–20 сентября.

В Институте изучения войны считают, что подобные заявления имеют прежде всего внутреннее политическое значение. По оценке аналитиков, Путин пытается снизить тревожность российского общества, поскольку идея принудительной мобилизации остается непопулярной среди населения.

Российские власти уже не впервые публично отрицают необходимость нового принудительного призыва. 28 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что России якобы не требуется проводить призыв резервистов.

ISW отмечает, что при этом Кремль продолжает опираться на существующий механизм комплектования армии за счет привлечения добровольцев. Аналитики характеризуют эту систему как дорогостоящую и неэффективную, однако российское руководство, судя по заявлениям Путина, не демонстрирует готовности от нее отказаться.

Таким образом, Кремль одновременно пытается сохранить действующую модель набора военнослужащих и убедить россиян, что масштабной мобилизации не будет. Особенно важным этот сигнал становится на фоне приближения выборов.

При этом само повторное обращение Путина к теме мобилизации показывает, что вопрос остается чувствительным для российского общества. Кремль стремится не допустить роста опасений, связанных с возможным принудительным отправлением граждан на войну.

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