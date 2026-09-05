Чого злякався Путін: чи буде масова мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін знов заявив, що Москва не планує проводити нову мобілізацію. Під час виступу на Східному економічному форумі 3 вересня російський лідер також запевнив, що російські війська нібито не мають браку військовослужбовців.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За словами Путіна, росіяни продовжують добровільно укладати контракти із Міністерством оборони. При цьому будь-які розмови про можливу мобілізацію він назвав спробою вплинути на суспільні настрої перед виборами до Державної думи, які заплановані на 18–20 вересня.

В Інституті вивчення війни вважають, що подібні заяви мають насамперед внутрішнє політичне значення. За оцінкою аналітиків, Путін намагається знизити тривожність російського суспільства, оскільки ідея примусової мобілізації залишається непопулярною серед населення.

Російська влада вже не вперше публічно заперечує необхідність нового примусового призову. 28 серпня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв також заявив, що Росії нібито не потрібно проводити призов резервістів.

ISW зазначає, що Кремль продовжує спиратися на існуючий механізм комплектування армії за рахунок залучення добровольців. Аналітики характеризують цю систему як дорогу та неефективну, проте російське керівництво, судячи з заяв Путіна, не демонструє готовності від неї відмовитися.

Таким чином, Кремль одночасно намагається зберегти діючу модель набору військовослужбовців та переконати росіян, що масштабної мобілізації не буде. Особливо важливим цей сигнал стає на тлі наближення виборів.

При цьому саме повторне звернення Путіна до теми мобілізації показує, що питання залишається чутливим для російського суспільства. Кремль прагне не допустити зростання побоювань, пов'язаних із можливим примусовим відправленням громадян на війну.

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