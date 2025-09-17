Чего испугался Путин: зачем на самом деле понадобились военные учения "Запад-2025"

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно посетил военный полигон в Нижегородской области РФ в последний день белорусско-российских военных учений "Запад-2025". Путин в военной форме осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, где состоялся основной этап учений. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в ходе визита Путин заявил, что учения направлены на "отражение потенциальной агрессии против Союзного государства". Он также заявил, что в учениях "Запад" приняли участие 100 000 военнослужащих. Ранее Беларусь заявляла, что в учениях участвовало всего 7000 военнослужащих.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал, что учения включали репетиции пуска тактических ядерных ракет, а также российской гиперзвуковой ракеты "Орешник", которую Москва запустила по украинскому городу Днепр в прошлом году.

Российские бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие, также отработали пуски крылатых ракет над Баренцевым морем, а Балтийский флот России отработал уничтожение кораблей противника, сообщила Москва.

За учениями наблюдали американские военные, а также представители стран-членов НАТО – Венгрии и Турции.

В материале говорится, что Кремль не упустил возможности похвастаться, отметив, что в учениях принимали участие военнослужащие из Индии, Ирана и Бангладеш, а также Буркина-Фасо, Конго и Мали.

