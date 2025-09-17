Чого злякався Путін: навіщо насправді знадобилися військові навчання "Захід-2025"

Російський диктатор Володимир Путін зненацька відвідав військовий полігон у Нижегородській області РФ в останній день білорусько-російських військових навчань "Захід-2025". Путін у військовій формі оглянув зразки озброєння, спеціальної та військової техніки на полігоні "Муліно" у Нижегородській області, де відбувся основний етап навчань. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Times.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що під час візиту Путін заявив, що навчання спрямовані на "відбиття потенційної агресії проти Союзної держави". Він також заявив, що у навчаннях "Захід" взяли участь 100 тисяч військовослужбовців. Раніше Білорусь заявляла, що в навчаннях брало участь лише 7000 військовослужбовців.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, що навчання включали репетиції пуску тактичних ядерних ракет, а також російської гіперзвукової ракети "Орєшнік", яку Москва запустила українським містом Дніпро минулого року.

Російські бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерну зброю, також відпрацювали пуски крилатих ракет над Баренцевим морем, а Балтійський флот Росії відпрацював знищення кораблів супротивника, повідомила Москва.

За навчаннями спостерігали американські військові, а також представники країн-членів НАТО – Угорщини та Туреччини.

У матеріалі йдеться, що Кремль не втратив можливості похвалитися, зазначивши, що у навчаннях брали участь військовослужбовці з Індії, Ірану та Бангладеш, а також Буркіна-Фасо, Конго та Малі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не причетна до російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі та Литви. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні білоруського видання Belta, яке цитує Лукашенко.



