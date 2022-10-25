Человек, которого боится Путин был отправлен в психушку

Российский президент устраняет своих врагов разными методами. Одним из таких опасных людей для Путина оказался российский шаман Александр Габышев из Якутии. Кажется странным, что лидер РФ боится религиозного деятеля, но анонимный чиновник рассказал подробнее о страхах Путина в американском портале The Daily Beast.



Путин опасается шамана. Фото из открытых источников

Российский чиновник, который ради безопасности решил остаться анонимным, утверждает, что Путин и его окружение очень серьезно относятся к миру духов. Также россиянин отмечает, что сказки и легендарные истории русской нации вдохновляют Путина на войну в Украине.

Одна из психологинь, которая консультирует российских эмигрантов, утверждает, что президенту России нравится мнение о том, что он избран.

"Это все равно, что сидеть в 1942 году и пытаться создать профиль Гитлера, также верившего в сверхъестественное. Вы не можете воспринимать это серьезно, но вы должны принять это во внимание", — утверждает член американской разведки.

Поэтому на любой мифический ущерб Путин резко реагирует. В 2019 году шаман из Якутии объявил о своем походе через всю Россию в Москву, чтобы убить злого духа, вселившегося в президента России. Но мужчину должности в тюрьму. В 2021 году Александр Габышев решил повторить попытку, но и в этот раз она потерпела неудачу – шаман попал в психушку. Муж до сих пор остается там.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о союзнике Путине в Европе , с помощью которого Россия сможет обходить санкции.

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