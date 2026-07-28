«Чем мы будем тогда заниматься?»: Путин цинично пошутил о завершении войны

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Недилько Ксения
Глава Кремля Владимир Путин во время очередного публичного выступления прибег к неоднозначным высказываниям о будущем его агрессии. Российский лидер попытался превратить тему завершения кровопролитной войны в повод для иронии, однако его риторика вызвала заметное смущение среди собравшихся.
Владимир Путин
Общаясь с публикой, диктатор выразил мнение, что российская верхушка слишком сильно погрузилась в военные процессы.
Однако попытка продемонстрировать остроумие оказалась провальной. Вместо ожидаемого одобрения или смеха реакция аудитории была совершенно противоположной: после этих слов в зале воцарилась тишина, а присутствующие почти не отреагировали на шутку.
Несмотря на полное отсутствие поддержки со стороны зала, глава РФ продолжил свой монолог. Он поспешил заверить слушателей, что финал боевых действий все-таки наступит, но призвал общество не терять чувство консолидации:
Чтобы проиллюстрировать так называемую "народную сплоченность", Путин привел примеры принудительно-добровольной помощи оккупационной армии, которая в основном держится на тылу.
Подобная риторика Кремля еще раз подтверждает попытки российских властей искусственно поддерживать тотальный уровень милитаризации общества, используя для этого даже циничный юмор.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться закулисными подробностями состоявшегося недавно официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград одна из присутствующих в зале обратилась к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.