«Чем мы будем тогда заниматься?»: Путин цинично пошутил о завершении войны

Глава Кремля Владимир Путин во время очередного публичного выступления прибег к неоднозначным высказываниям о будущем его агрессии. Российский лидер попытался превратить тему завершения кровопролитной войны в повод для иронии, однако его риторика вызвала заметное смущение среди собравшихся.

Владимир Путин

Общаясь с публикой, диктатор выразил мнение, что российская верхушка слишком сильно погрузилась в военные процессы.

"Вот когда "СВО" закончится, чем мы будем тогда заниматься? — цинично поинтересовался руководитель страны-агрессорки, пытаясь прибавить разговору непринужденного тона. — То есть, настолько мы увлеклись этим".

Однако попытка продемонстрировать остроумие оказалась провальной. Вместо ожидаемого одобрения или смеха реакция аудитории была совершенно противоположной: после этих слов в зале воцарилась тишина, а присутствующие почти не отреагировали на шутку.

Несмотря на полное отсутствие поддержки со стороны зала, глава РФ продолжил свой монолог. Он поспешил заверить слушателей, что финал боевых действий все-таки наступит, но призвал общество не терять чувство консолидации:

"Кончится "СВО", а это закончится, безусловно, рано или поздно, — констатировал российский диктатор, переключаясь на тему идеологического контроля внутри страны. — Но нам нужно вот это качество, это чувство единства, нужно сохранить".

Чтобы проиллюстрировать так называемую "народную сплоченность", Путин привел примеры принудительно-добровольной помощи оккупационной армии, которая в основном держится на тылу.

"Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в том, работают где-то там, женщины сетки плетут, — резюмировал президент страны-агрессорки, вспоминая о вовлечении в милитаристские процессы даже самого молодого поколения, — дети плетут там рукавицы и прочее. Люди делают это от всей души".

Подобная риторика Кремля еще раз подтверждает попытки российских властей искусственно поддерживать тотальный уровень милитаризации общества, используя для этого даже циничный юмор.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Кремля Владимир Путин во время публичного выступления решил поделиться закулисными подробностями состоявшегося недавно официального мероприятия. По словам российского диктатора, во время вручения государственных наград одна из присутствующих в зале обратилась к нему с неожиданной частной просьбой о ходе боевых действий.