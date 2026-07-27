Страх перед втратами: Путін відповів на заклики до більш радикальних дій на фронті

Керівник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Очільник РФ зазначив, що отримав від лауреата чіткий натяк на необхідність активізації воєнних операцій та рішучіших кроків на полі бою.

"Звичайно, ось розкрию секрет, на мене не образиться колега, — заявив російський диктатор, переказуючи зміст короткої розмови. — В ході нагородження один із нагороджуваних мені шепнув, ми переможемо, але сміливіше треба. Дуже хочеться".

Реагуючи на подібний заклик до ескалації, Путін спробував виправдати поточні темпи просування своєї армії. Він наголосив, що будь-яка надмірна квапливість у військових питаннях несе за собою серйозні загрози.

"Але виникає питання, ще сміливіше? — з посмішкою запитав очільник країни-агресорки, порівнюючи ситуацію на фронті з економічними процесами та визнаючи фактор високої ціни за різкі рішення. — І тут, також як в економіці, є свої ризики, ціна яким – втрати на полі бою з нашого боку".

Саме тому, за словами президента РФ, військове командування не збирається форсувати події на шкоду власним силам. Він запевнив своїх прибічників, що обережна стратегія залишається в пріоритеті:

"Тому тут теж будемо діяти акуратно, але наполегливо і послідовно, добиваючись поставлених перед країною цілей, — резюмував Путін, намагаючись зберегти впевнену міну при поганій грі. — І ми їх доб'ємося".

Ця заява пролунала на тлі триваючих дискусій всередині радикального крила російського суспільства, яке дедалі частіше висловлює незадоволення темпами так званої "спецоперації".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останнє пленарне засідання Державної думи VIII скликання завершилося гучними політичними заявами та демонстративною підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін, звертаючись до депутатів, кілька разів поспіль проскандував гасло "Росія! Путін! Перемога!", який зал зустрів тривалими оплесками.