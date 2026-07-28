«Чим ми тоді займатимемося?»: Путін цинічно пожартував про завершення війни

Очільник Кремля Володимир Путін під час чергового публічного виступу вдався до неоднозначних висловлювань щодо майбутнього розв'язаної ним агресії. Російський лідер спробував перетворити тему завершення кровопролитної війни на привід для іронії, проте його риторика викликала помітне збентеження серед присутніх.

Володимир Путін

Спілкуючись із публікою, диктатор висловив думку, що російська верхівка надто сильно занурилася у воєнні процеси.

"Ось коли "СВО" закінчиться, чим ми тоді займатимемося? — цинічно поцікавився керівник країни-агресорки, намагаючись додати розмові невимушеного тону. — Тобто настільки ми захопилися цим".

Проте спроба продемонструвати дотепність виявилася провальною. Замість очікуваного схвалення чи сміху реакція аудиторії була абсолютно протилежною: після цих слів у залі запанувала тиша, а присутні майже не відреагували на жарт.

Попри повну відсутність підтримки з боку залу, очільник РФ продовжив свій монолог. Він поспішив запевнити слухачів, що фінал бойових дій усе ж настане, але закликав суспільство не втрачати почуття консолідації:

"Закінчиться СВО, а це закінчиться, безумовно, рано чи пізно, — констатував російський диктатор, перемикаючись на тему ідеологічного контролю всередині країни. — Але нам потрібна ось ця якість, це почуття єдності, треба зберегти".

Щоб проілюструвати цю так звану "народну згуртованість", Путін навів приклади примусово-добровільної допомоги окупаційній армії, яка здебільшого тримається на тилу.

"Ви знаєте, я з деякими зустрічаюся, з людьми, які допомагають вам у тому, працюють десь там, жінки сітки плетуть, — резюмував президент країни-агресорки, згадуючи про залучення до мілітаристських процесів навіть наймолодшого покоління, — діти плетуть там рукавиці і таке інше. Люди роблять це від щирого серця".

Подібна риторика Кремля вкотре підтверджує намагання російської влади штучно підтримувати тотальний рівень мілітаризації суспільства, використовуючи для цього навіть цинічний гумор.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.