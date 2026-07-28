«Чим ми тоді займатимемося?»: Путін цинічно пожартував про завершення війни

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Недилько Ксения
Очільник Кремля Володимир Путін під час чергового публічного виступу вдався до неоднозначних висловлювань щодо майбутнього розв'язаної ним агресії. Російський лідер спробував перетворити тему завершення кровопролитної війни на привід для іронії, проте його риторика викликала помітне збентеження серед присутніх.
Володимир Путін
Спілкуючись із публікою, диктатор висловив думку, що російська верхівка надто сильно занурилася у воєнні процеси.
Проте спроба продемонструвати дотепність виявилася провальною. Замість очікуваного схвалення чи сміху реакція аудиторії була абсолютно протилежною: після цих слів у залі запанувала тиша, а присутні майже не відреагували на жарт.
Попри повну відсутність підтримки з боку залу, очільник РФ продовжив свій монолог. Він поспішив запевнити слухачів, що фінал бойових дій усе ж настане, але закликав суспільство не втрачати почуття консолідації:
Щоб проілюструвати цю так звану "народну згуртованість", Путін навів приклади примусово-добровільної допомоги окупаційній армії, яка здебільшого тримається на тилу.
Подібна риторика Кремля вкотре підтверджує намагання російської влади штучно підтримувати тотальний рівень мілітаризації суспільства, використовуючи для цього навіть цинічний гумор.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.