logo_ukra

BTC/USD

63453

ETH/USD

1882.02

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія «Чим ми тоді займатимемося?»: Путін цинічно пожартував про завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

«Чим ми тоді займатимемося?»: Путін цинічно пожартував про завершення війни

Захопилися війною: російський диктатор спробував пожартувати про фінал конфлікту, але залу сковала мовчанка

28 липня 2026, 10:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Очільник Кремля Володимир Путін під час чергового публічного виступу вдався до неоднозначних висловлювань щодо майбутнього розв'язаної ним агресії. Російський лідер спробував перетворити тему завершення кровопролитної війни на привід для іронії, проте його риторика викликала помітне збентеження серед присутніх.

«Чим ми тоді займатимемося?»: Путін цинічно пожартував про завершення війни

Володимир Путін

Спілкуючись із публікою, диктатор висловив думку, що російська верхівка надто сильно занурилася у воєнні процеси.

"Ось коли "СВО" закінчиться, чим ми тоді займатимемося? — цинічно поцікавився керівник країни-агресорки, намагаючись додати розмові невимушеного тону. — Тобто настільки ми захопилися цим".

Проте спроба продемонструвати дотепність виявилася провальною. Замість очікуваного схвалення чи сміху реакція аудиторії була абсолютно протилежною: після цих слів у залі запанувала тиша, а присутні майже не відреагували на жарт.

Попри повну відсутність підтримки з боку залу, очільник РФ продовжив свій монолог. Він поспішив запевнити слухачів, що фінал бойових дій усе ж настане, але закликав суспільство не втрачати почуття консолідації:

"Закінчиться СВО, а це закінчиться, безумовно, рано чи пізно, — констатував російський диктатор, перемикаючись на тему ідеологічного контролю всередині країни. — Але нам потрібна ось ця якість, це почуття єдності, треба зберегти".

Щоб проілюструвати цю так звану "народну згуртованість", Путін навів приклади примусово-добровільної допомоги окупаційній армії, яка здебільшого тримається на тилу.

"Ви знаєте, я з деякими зустрічаюся, з людьми, які допомагають вам у тому, працюють десь там, жінки сітки плетуть, — резюмував президент країни-агресорки, згадуючи про залучення до мілітаристських процесів навіть наймолодшого покоління, — діти плетуть там рукавиці і таке інше. Люди роблять це від щирого серця".

Подібна риторика Кремля вкотре підтверджує намагання російської влади штучно підтримувати тотальний рівень мілітаризації суспільства, використовуючи для цього навіть цинічний гумор.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Кремля Володимир Путін під час публічного виступу вирішив поділитися залаштунковими подробицями офіційного заходу, що відбувся нещодавно. За словами російського диктатора, під час вручення державних нагород один із присутніх у залі звернувся до нього з неочікуваним приватним проханням щодо перебігу бойових дій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини