Четыре удара по Путину: в Германии объяснили, как украинские атаки меняют ход войны

Массированные удары Украины по российским военным объектам, нефтяной инфраструктуре и логистическим узлам создают для Кремля целый комплекс новых проблем. Как пишет немецкое издание Bild, в последние недели украинская стратегия дальних ударов стала одним из ключевых факторов давления на Россию, существенно осложняя положение Владимира Путина как на фронте, так и внутри страны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По оценкам опрошенных экспертов, первая проблема для Москвы заключается в фактическом тупике на линии боевых действий. Современная война все больше определяется беспилотниками, ракетами и средствами противовоздушной обороны. Историк Ян Берендс отмечает, что между позициями сторон образовалась огромная "ничейная зона", которую контролируют дроны. При этом украинские силы успешно наносят удары по российским подразделениям и путям снабжения.

Второй вызов связан с логистикой. Украина регулярно атакует нефтеперерабатывающие предприятия, топливные базы и железнодорожную инфраструктуру в глубине российской территории. По мнению аналитиков, это оказывает гораздо более серьезное влияние на экономику РФ, чем предполагалось ранее. Нарушения затрагивают не только экспорт, но и снабжение армии и гражданского сектора.

Третьей проблемой становится ситуация вокруг Крыма. Военные эксперты называют полуостров одним из главных символов политики Кремля. Его постепенная изоляция от основных логистических маршрутов создает не только военные, но и политические риски для российского руководства.

Наконец, четвертым фактором становится изменение общественных настроений. Если раньше война воспринималась многими россиянами как нечто далекое, то теперь последствия ударов ощущаются непосредственно внутри страны. Перебои с топливом, атаки беспилотников и разрушения инфраструктуры делают конфликт частью повседневной жизни миллионов людей.

Эксперты считают, что именно сочетание военного, экономического и психологического давления постепенно превращается в одну из главных угроз для стратегии Кремля в войне против Украины.

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