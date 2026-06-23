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Чотири удари по Путіну: у Німеччині пояснили, як українські атаки змінюють хід війни

Від фронту до Криму та російської глибинки - експерти вважають, що Москва зіткнулася з новими стратегічними загрозами

23 червня 2026, 13:44
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Кравцев Сергей

Масовані удари України по російських військових об'єктах, нафтовій інфраструктурі та логістичним вузлам створюють для Кремля цілий комплекс нових проблем. Як пише німецьке видання Bild, в останні тижні українська стратегія далеких ударів стала одним із ключових факторів тиску на Росію, суттєво ускладнюючи становище Володимира Путіна як на фронті, так і всередині країни.

Чотири удари по Путіну: у Німеччині пояснили, як українські атаки змінюють хід війни

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінками опитаних експертів, перша проблема для Москви полягає у фактичному безвиході на лінії бойових дій. Сучасна війна дедалі більше визначається безпілотниками, ракетами та засобами протиповітряної оборони. Історик Ян Берендс зазначає, що між позиціями сторін утворилася величезна "нічия", яку контролюють дрони. При цьому українські сили успішно завдають ударів по російських підрозділах та шляхах постачання.

Другий виклик пов'язаний із логістикою. Україна регулярно атакує нафтопереробні підприємства, паливні бази та залізничну інфраструктуру у глибині російської території. На думку аналітиків, це значно серйозніший вплив на економіку РФ, ніж передбачалося раніше. Порушення зачіпають не лише експорт, а й постачання армії та цивільного сектору.

Третьою проблемою стає ситуація довкола Криму. Військові експерти називають півострів одним із головних символів політики Кремля. Його поступова ізоляція від основних логістичних маршрутів створює як військові, а й політичні ризики для російського керівництва.

Зрештою, четвертим чинником стає зміна суспільних настроїв. Якщо раніше війна сприймалася багатьма росіянами чимось далеким, то тепер наслідки ударів відчуваються безпосередньо всередині країни. Перебої з паливом, атаки безпілотників та руйнування інфраструктури роблять конфлікт частиною повсякденного життя мільйонів людей.

Експерти вважають, що саме поєднання військового, економічного та психологічного тиску поступово перетворюється на одну з головних загроз для стратегії Кремля у війні проти України.

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Джерело: https://t.me/BILD_Russian/30568
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