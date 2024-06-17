Чистки в Минобороны РФ продолжаются: смогут ли бухгалтера управлять генералами

Как заявил Александр Коваленко, чистки на Фрунзенской набережной продолжаются и набирают обороты. Правда, по его словам, внимание последних недель было уделено "мелким сошкам", уровня "принеси-подай", но после отстранения ведомственных клерков взялись опять за "жирных особей".

Минобороны РФ

Коваленко подчеркнул, что военный преступник, разыскиваемый МУС, он же президент России, Владимир Путин, снял с занимаемых постов заместителей министра обороны РФ Павла Попова, Татьяну Шевцову, Николая Панкова и Руслана Цаликова. Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилева, Павел Фрадков и Олег Савельев.

"Всё это лица из состава экономического пула, ничего общего с военным делом не имеющие даже на полшышечки. Кирзачей массово меняют на бухгалтеров, со всеми вытекающими. Где вы видели потомственного генерала, у которого отец, дед и прадед на Фрунзенской был генералом и который будет подчиняться бухгалтеру? Эпоха внутриведомственного саботажа ещё никогда не имела таких предпосылок для цветения и благоухания", - заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России начались чистки в Минобороны. При этом Путин уволили Сергея Шойгу с должности главы Минобороны и отправил его работать в Совбез.

При этом, как считают эксперты, чистки в Минобороны террористической России, прежде всего, являются ударом по клану Патрушева, Чемезова и, собственно, самого Минобороны. При этом есть мнением, что "расстрельные списки" на увольнения или аресты лично утверждает сам Путины. Кроме того, считается, что сам Патрушев окончательно потерял контроль над силовиками, теперь их лично контролирует Путин.



