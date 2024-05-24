Путин лично утверждает «расстрельные списки»: о чем речь

Чистки в Минобороны террористической России, прежде всего, являются ударом по клану Патрушева, Чемезова и, собственно, самого Минобороны, считает Вадим Денисенко. При этом он обратил внимание, что сейчас задерживают важных, однако второстепенных лиц, не принадлежащих к прямым кураторам соответствующих кланов.

Владимир Путин

Как считает Денисенко, сейчас система в РФ находится в подвешенном состоянии, ведь каждый понимает, что на него "есть папка". Именно поэтому, уверен эксперт, сейчас система в активном поиске того, кому можно присягнуть на верность, но сделать это так, чтобы не оказаться в тюрьме по обвинениям в измене.

В этом контексте политолог обратил внимание на задержание российского генерала Попова, который год назад позволил себе раскритиковать действия тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу.

"Система показывает, что люди с собственным критическим мнением не ей нужны",

– подчеркнул эксперт.

При этом политолог отмечает, что все "посадки" во враждебной России выглядят хаотично. Они, вероятно, проходят для того, чтобы посеять страх. Как говорит эксперт, за этими посадками не стоит Николай Патрушев, это стало ясно после его отправки в отставку с должности главы российского Совбеза.

"Что мы можем точно сказать, так это то, что "расстрельные списки" лично утверждает Путин",

– подчеркнул Денисенко.

Кроме того, он утверждает, что сам Патрушев окончательно потерял контроль над силовиками, теперь их лично контролирует Путин.

По мнению Денисенко, посадки в РФ преследуют цель создать репрессивный аппарат, который будет держать систему в страхе и роль ФСБ в этом процессе чрезвычайно растет. При этом кремлевский диктатор хочет изменить систему, чтобы в ней особо ничего не изменилось.

"Путин, будучи ленивым человеком с одной стороны и таким человеком, который боится добивать тех, кто есть в его окружении, пытается построить такой механизм противовесов, который позволил бы ему минимально работать с одной стороны, а с другой, держать в напряжении всех и все . Эта модель нерабочая в том плане, что требует внимания Путина все время и раздражает его энергозатратностью. А это может привести лишь к двум вариантам развития: озлобленность Путина и увеличение репрессий или же попытка создать некую стабильную модель условного коллективного органа, который будет поддерживать балансы сил при минимальном вмешательстве Путина и вялой репрессивной активности",

– считает политолог.

При этом он прогнозирует, что период репрессий может затянуться на несколько месяцев.

Вместе с тем Денисенко отметил, что такая ситуация в РФ в краткосрочной перспективе никоим образом не повлияет на ход боевых действий в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что чистки в Минобороны РФ могут быть связаны с приближением годовщины бунта Пригожина.